НПО и омбудсмен: «Грузинская мечта» – лидер по предвыборным нарушениям

Третий сектор рассказывает о нарушениях, зафиксированных в предвыборный период. Доклады на эту тему сегодня представили несколько неправительственных организаций и Народный защитник Грузии.

Подкуп избирателей, оказание давления на них и кандидатов, использование административных ресурсов в целом характеризуют предвыборную среду в Грузии, однако в текущем году число подобных фактов значительно возросло, утверждает Народный защитник. Особую тревогу у Нино Ломджария вызывает количество оппозиционных кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

«Текущий предвыборный период особенно отличился масштабом предположительных фактов давления на оппозиционных кандидатов. К нам поступали сообщения о принуждении кандидатов к отказу от пассивного избирательного права. Запугивание и давление, предположительно, было оказано на 59 оппозиционных кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в выборах. В итоге большинство из них сняли свои кандидатуры. Из этих 59 человек 52 представителя партии «За Грузию», шесть – «Национального движения» и один – «Стратегии Агмашенебели», – заявила омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции.

Кроме того, с 1 по 29 сентября аппарат Народного защитника зафиксировал случаи увольнения или притеснения 69 служащих госучреждений из-за их политических предпочтений. Большинство из них – родственники, близкие или люди, поддерживающие представителей партии экс-премьера Георгия Гахария, сообщает Нино Ломджария:

«Больше всего случаев давления на служащих и их увольнения было зафиксировано в Самегрело, Аджарии и Шида Картли. Увольняли представителей Министерства внутренних дел, муниципальных служб, компаний, был случай увольнения и из частного учреждения. Есть информация и о том, что в некоторых детсадах и школах с большой вероятностью использовали личную информацию местных служащих для оказания на них политического давления. К нам поступили четыре такие жалобы, служащие утверждали, что из-за их политических взглядов с ними был разорван трудовой контракт».

О нарушениях, зафиксированных в предвыборный период, сегодня говорили и представители «Международной прозрачности – Грузия». Правда, они заострили внимание на финансовой части вопроса. По утверждениям этого НПО, правящая партия за несколько последних месяцев получила почти в 2,5 раза больше пожертвований, чем все оппозиционные партии вместе взятые. Со 2 августа по 12 сентября 13 избирательных субъектов потратили в общей сложности около 11 миллионов лари, более 8 миллионов приходится на долю «Грузинской мечты». Все бы ничего, да только основными жертвователями партии власти являются представители компаний, которые на протяжении года побеждали в государственных тендерах.

Так, к примеру, аффилированная с бывшим премьер-министром и основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили компания «Зимо» в течение года выиграла в нескольких государственных тендерах на общую сумму примерно 13 миллионов лари. После этого 12 человек, связанных с Иванишвили и этой компанией, пожертвовали «Грузинской мечте» в общей сложности 512 000 лари, говорит исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури:

«Среди жертвователей правящей партии есть люди, которые в течение 2021 года получали значительную прибыль… они представляют компании, которые побеждали в государственных тендерах. В целом эти компании и люди получили (от государства) 122 миллиона лари в рамках тендеров».

О предположительных фактах коррупции и использования административного ресурса сегодня говорили и в Ассоциации молодых юристов. Особое внимание правозащитники уделяют тому факту, что власти не отказываются от практики записывать разные проекты в список своих личных заслуг.

Так, 26 августа, представляя кандидата в мэры Сенаки от «Грузинской мечты» Вахтанга Годели, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил основателя партии власти Бидзину Иванишвили и заговорил о совместном проекте фонда «Карту» и государства по восстановлению археологического комплекса Нокалакеви.

И таких случаев десятки, утверждают молодые юристы. Представители правящей партии постоянно упоминали «Грузинскую мечту», говоря во время партийных мероприятий о государственных инициативах и проектах и о роли Бидзины Иванишвили, которую он, по их утверждениям, сыграл в их осуществлении. Между тем Грузия еще в 1990 году подписала Копенгагенский документ ОБСЕ, который гласит: «К числу элементов справедливости относится и четкое разделение между государством и политическими партиями».

«В этот (предвыборный) период серьезной проблемой стали условия, в которых была стерта грань между государством и правящей партией. Это очень плохая практика. Кроме того, мы зафиксировали факты предположительного давления и угроз (на сторонников оппозиции), попытки подкупа. По этим фактам необходимо провести расследование», – сказал на пресс-конференции председатель «Ассоциации молодых юристов» Ника Симонишвили.

В докладах неправительственного сектора говорится и о повреждении предвыборных плакатов как правящей партии, так и оппозиции. Упоминается дискриминационный, по их мнению, отказ телекомпании «Имеди» от показа бесплатных предвыборных роликов «Европейской Грузии» и «Национального движения». Правозащитники вспомнили и о нападениях на представителей СМИ, участившихся в предвыборный период: «Подобные инциденты напрямую связаны с ненадлежащей реакцией следственных органов на них, что усугубляет синдром безнаказанности в стране», – сказала сегодня омбудсмен.

Во всем потоке негативных фактов накануне появился один положительный: Нино Ломджария встречалась с министром ВД Грузии Вахтангом Гомелаури, которому лично сообщила обо всех зафиксированных правонарушениях. В результате сегодня на официальной странице ведомства в соцсети Facebook появилось сообщение: «Министр внутренних дел и Народный защитник выразили готовность к активному сотрудничеству для обмена информацией и реагирования на возможные нарушения в период выборов».