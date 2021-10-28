У Михаила Саакашвили изымают повестку дня

В Грузии продолжается скандал, связанный с отказом грузинских властей впустить в страну украинских депутатов и журналистов, желавших встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили. Впрочем, власти считают этот скандал частью шоу, которое устраивает Саакашвили, чтобы избежать госпитализации в тюремную больницу. Грузинские правозащитники опасаются, что ухудшение здоровья третьего президента, усугубленное политическим противостоянием, может стать необратимым.

Мы не знаем значений его жизненно важных показателей, жаловался повидавший сегодня днем Михаила Саакашвили его адвокат Георгий Гелхаури. Уже второй день третий президент, голодающий 28 дней, отказывается от проведения анализов из-за решения тюремной администрации максимально ограничить его контакт с внешним миром.

«Слабость усиливается, ему все труднее передвигаться, и так долго продолжаться не может. Никак не могу объяснить действия тюремной администрации, которая понаставила новые барьеры, мы ограничены в коммуникациях с подзащитным, не можем даже его подпись получить. Пока не восстановятся его права и комнате встреч не будет возвращен прежний вид, Саакашвили отказывается от приема медикаментов и сдачи анализов», – сказал адвокат Гелхаури.

Между тем тюремная администрация обвинила третьего президента и правозащитников в систематическом нарушении ковид-ограничений. В заявлении пенитенциарной службы утверждается, что Саакашвили отказывается носить медицинскую маску на встречах. Он и его адвокаты становились на стол, чтобы через ограничительное стекло передавать друг другу письма, и в целях их же безопасности, как отмечают в ведомстве, стекло поменяли и сделали недосягаемым для Саакашвили.

Оппоненты власти объяснения тюремной администрации сочли неубедительными. Ведь нарушения прав заключенного Саакашвили накануне отметила и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она также обратилась к грузинским властям с ходатайством о госпитализации в случае необходимости Михаила Саакашвили в гражданскую, а не тюремную клинику.

Власть, судя по всему, решила не отступать, по крайней мере, до 30 ноября, когда пройдут вторые туры муниципальных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что Саакашвили «устроил очередной маскарад и театр ради госпитализации в частную клинику». Не преминул напомнить глава правительства и свою версию об истинных целях Саакашвили – «устроить революцию, переворот и грязную провокацию, в том числе с убийством нескольких человек».

Не беспокоит лидеров «Грузинской мечты» и скандал, связанный с отказом во въезде в страну украинских журналистов и депутатов. Сегодня и международная организация «Репортеры без границ» потребовала от грузинской власти объяснений такого отказа журналисту Дмитрию Гордону, который намеревался записать интервью с Михаилом Саакашвили.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе напомнил журналистам, что за свою голодовку ответственность несет сам Саакашвили, что же касается отказа во въезде в страну – это не в компетенции Кобахидзе. Но он отметил, что «никому не позволят устраивать шоу», видимо, это касалось и журналиста Гордона:

«Единственное, что создавало неудобства в отношениях двух дружественных государства, был фактор Саакашвили. Слава богу, сегодня от него отдохнули как Грузия, так и Украина. Некоторые последствия остались из-за тех людей, которые стараются из этого устроить шоу, но уверяю: Саакашвили исчезнет из любой повестки дня после 30 октября. Исходя из этого, исчезнут все те неудобства, которые по сегодняшний день были между Грузией и Украиной».

«Неудобства» были созданы не только гражданам Украины. Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, партнера Саакашвили по реформам, тоже не впустили в Грузию. Описав все злоключения в своем Telegram-канале, Сейсембаев делает вывод:

«1. В Грузию вернулся совок. 2. Права человека там уже пустой звук.

3. Спецслужбы и полиция перестали быть добрыми и приветливыми, чем так славилась Грузия во времена Саакашвили. 4. Но очень много людей из Грузии мне пишут и извиняются за действия своих властей и предлагают свою помощь и поддержку. Так что у меня совсем нет обиды на грузин. Для меня по-прежнему Грузия – это прекрасная страна с прекрасными людьми, многие из которых мои друзья! Просто у нее временные трудности. И это пройдет».

Между тем в Грузии многие полагают, что это противостояние между «Грузинской мечтой» и Михаилом Саакашвили и основанным им «Нацдвижением» может разрешиться после вторых туров, но, возможно, ценой тяжелых последствий. Несколько десятков правозащитников и общественников инициировали онлайн петицию с призывом к четвертому президенту Георгию Маргвелашвили и президенту Саломе Зурабишвили сыграть консолидирующую роль в обществе и не допустить фатальных последствий голодовки Саакашвили.

Говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури, также подписавшая петицию:

«Мы на грани гражданского противостояния. Общество расколото. Мы видим, что третий президент арестован, голодает и состояние его здоровья ухудшается. Есть вопросы защищенности его прав. Мы ищем институциональный выход из ситуации. И важно, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, у которых нет никаких политических целей кроме той, чтобы страна развивалась лучше, чтобы не было противостояния и прекратилась поляризация. Поэтому мы сочли важным для этого процесса привлечение президентов».

О том, что за состоянием здоровья Михаила Саакашвили следят пристально в западных столицах, сегодня заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, он же призвал власть учесть рекомендации консилиума врачей и Народного защитника. Ближе к вечеру еще один адвокат третьего президента Дито Садзаглишвили сообщил журналистам, что Михаил Саакашвили согласился на оказание медицинской помощи и даже встретился с врачами – после того, как, по словам адвоката, тюремная администрация создала условия конфиденциальности и оставила пространство для обмена корреспонденцией между третьим президентом и его адвокатами.