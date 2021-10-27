К Михаилу Саакашвили не пускают посетителей из Украины 

Михаил Саакашвили в знак протеста отказался от медицинских услуг. Он пошел на такие крайние меры после того, как ему ограничили общение с адвокатами и посетителями. Среди последних были и депутаты Рады, юристы и журналисты из Украины. Аналитики считают, что фактор Миши может снова охладить грузино-украинские отношения.

Отказаться от услуг реаниматологов Михаил Саакашвили решил вчера вечером после того, как тюремная администрация свела до минимума общение заключенного со всеми, вплоть до адвокатов. Ему не дают возможности передавать письма, осуществлять телефонные звонки. О решении третьего президента сообщил его адвокат Дито Садзаглишвили:

«С этой минуты я отказываюсь от любого вида лечения, связанного с голоданием, от анализов, от услуг бригады реанимобиля. Только буду принимать те лекарства, которые не связаны с голодовкой, до тех пор, пока не вернете первоначальный вид комнате для встреч и не дадите мне возможности воспользоваться своими процессуальными правами».

«Это международный скандал и позор для грузинских властей», – написал с утра на своей странице в Instagram украинский журналист Дмитрий Гордон, которого из тбилисского аэропорта отправили обратно в Киев. Он намеревался встретиться с голодающим в тюрьме уже 27-й день Михаилом Саакашвили.

Отказали во въезде в Грузию и украинскому адвокату Саакашвили Евгению Грушовцу. С препятствиями, но все-таки избежала той же участи украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она призналась, что ее 40 минут продержали в тбилисском аэропорту, а в ходе опроса представители правоохранительных органов проявили недружелюбие и цинизм. Об этом украинский Народный защитник сообщила журналистам во дворе руставской тюрьмы после встречи с Михаилом Саакашвили. Людмила Денисова акцентировала внимание на состоянии здоровья Михаила Саакашвили, которого завтра осмотрит приехавший вместе с ней украинский врач. Передала Денисова журналистам и слова Саакашвили:

«Он говорит, цитирую: «Моя жизнь на сегодняшний день под вопросом». Он считает себя узником Путина и говорит о том, что он больше всего не хочет навредить Украине и допустить кровопролитие в Грузии».

Людмила Денисова, опираясь на заключение грузинской коллеги Нино Ломджария, намерена обратиться к министру юстиции Рати Брегадзе с рекомендацией не госпитализировать Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу, а оказать ему медицинскую помощь в гражданской клинике «Вивамеди», в которой лечение за прошедший год прошли около 600 заключенных. Затрагивая судебные дела Михаила Саакашвили, украинский омбудсмен обратила внимание на то, что третьему президенту отказывается в праве предстать перед судом и что сами уголовные дела длятся слишком долго:

«Нарушено право на справедливое и публичное рассмотрение его дела. Это шестая статья Конвенции по защите прав человека и свобод. Что же касается нарушения прав на рассмотрение дела в разумные сроки, то разумные сроки не могут длиться восемь лет, сколько рассматриваются два его других уголовных дела».

Денисова намерена представить свои оценки президенту Украины, посольствам стран-членов ЕС в Украине и Европарламенту:

«Я, как уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека, приехала к гражданину Украины. И я могу констатировать, что есть нарушения прав человека непосредственно в вопросе медицинского обслуживания, в процессуальных правах, в праве на свободу веры и исповедания, потому что приводят тех священников, кого хотят они (власти), а не тех, с которыми хотел бы встретиться сам Михаил».

Поведение грузинских властей по отношению к украинскому Народному защитнику, журналисту Гордону осудила в своем заявлении Народный защитник Нино Ломджария.

«Такие факты категорически неприемлемы для демократического государства и вредят репутации страны», – говорится в заявлении.

Между тем призывы европарламентариев и украинского омбудсмена правящая «Грузинская мечта» упорно игнорирует, утверждая, что жизни Михаила Саакашвили ничего не угрожает, а в случае необходимости ему окажут квалифицированную медицинскую помощь в тюремной больнице. Нахождение в тюрьме третьего президента сегодня лидеры «Грузинской мечты» называли одним из главных своих достижений. Министр культуры Тея Цулукиани даже обратилась к третьему президенту с митинга на площади Свободы:

«Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин здесь, которые помнят твой насильственный режим и которые не желают тебя. И сегодня мы опять продолжаем бороться с ним».

Лидеры «Грузинской мечты» сегодня убеждали общество, что поляризация закончится после победы их партии во вторых турах муниципальных выборов и что Саакашвили еще долго придется сидеть в тюрьме. Многие наблюдатели убеждены, что такая риторика грузинских властей усилит давление западных партнеров. Политолог Валерий Чечелашвили вспоминает такой случай:

«Если вы помните, был такой Роберт (Бобби) Сэндс (ирландский активист, зачинщик ирландской голодовки в 1981-м, который умер в результате этой голодовки). При премьер-министре Маргарет Тэтчер его посадили в тюрьму и обвинили в терроризме. Он объявил голодовку, но Тэтчер не пошла на попятную, и в итоге тот несчастный Сэндс скончался в тюрьме. Однако премьер-министр Гарибашвили не Маргарет Тэтчер. И Михаил Саакашвили тоже не Роберт Сэндс. Здесь ситуация гораздо сложнее, и партия власти оказывается в очень сложном положении».

Выход из сложившейся ситуации многие видят в решении президента Саломе Зурабишвили помиловать экс-президента, но та еще первого октября, в день ареста Саакашвили, заявила, что никогда не помилует его. Возможно, она и передумает, но если это и произойдет, то лишь после вторых туров, назначенных на 30 октября.