«Оказать помощь всем мы не можем»

В Сухуме прошло заседание кабинета министров. Среди утвержденных вопросов новые правила рыболовства, возможность пользоваться электронной подписью, государственная целевая программа «Жилище-2022». На заседании выступил и министр здравоохранения Эдуард Бутба. Он рассказал о проблемах обеспечения тяжелых больных кислородом и вакцинации, которая все еще проходит медленными темпами.

Рыбные ресурсы ограничены, а прошлогодняя путина была рекордно низкой

Работа кабмина началась с утверждения новых правил рыболовства, которые должны повлиять на сохранение рыбных ресурсов. Министерство сельского хозяйства разрабатывало их совместно с Институтом экологии Абхазии. Его директор – Роман Дбар, рассказал о том, что старые нормы действуют с 1960-х годов прошлого века и «радикально устарели», назрела необходимость принять новые, которые будут регулировать отношения в области промышленного и любительского лова рыбы.

Главный эколог считает, что рыбные ресурсы Черного моря истощаются и рыбная промышленность сталкивается с серьезными проблемами:

«Новые правила рыболовства вносят заметные ограничения, и это в первую очередь связано с тем, что промышленное рыболовство сталкивается с очень серьезными ограничениями самого ресурса, который оно использует в качестве предмета добычи. Как известно, прошлая хамсовая путина, на которой основано промышленное рыболовство, оказалась рекордно низкой. Чуть меньше 11 тысяч тонн хамсы было поймано в прошлом году. Это факторы, которые являются настораживающими, потому что ресурсы, в первую очередь хамсы, оказываются серьезно переловленными во всем бассейне Черного моря. В прошлом году к нам из Азовского бассейна пришло только 1,3 % азовской хамсы, которая обычно составляла около 20-25%, а то и трети того запаса, который приходил в наши воды в зимнее время».

По словам Романа Дбара, новые правила отвечают требованиям времени и синхронизированы с российскими, они соответствуют подписанным соглашениям о совместной охране рыбных ресурсов.

Правительство одобрило и постановление, которое устанавливает порядок использования электронной подписи. Пилотный проект работал год, необходимо принять ряд нормативно-правовых актов, чтобы уже в 2022 году он заработал в полную силу. Глава Минфина Владимир Делба уверен, что возможность использования электронной подписи создаст условия для оптимизации бюджетных расходов.

Абхазия приняла на себя обязательства компенсировать вклады граждан в Сбербанк, сделанные до 14 августа 1992 года. Выплаты начали производить в 2011 году. Их уже получили около 14 тысяч граждан Абхазии, сумма составляет 178 млн рублей. В этом году по вкладам было выплачено более 2 млн рублей, на следующий год на эти цели выделены 4 млн рублей.

«Жилище-2022» для отдельных категорий граждан

Кабмин утвердил государственную программу «Жилище-2022» и рекомендовал направить ее на утверждение президенту.

Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба отметил, что новая программа предусматривает льготы в виде полного освобождения участников от компенсации финансовой помощи.

Государственная программа помощи отдельным категориям граждан в приобретении жилья осуществляется с 2019 года. Право на участие в ней предоставляется инвалидам первой группы, в том числе, войны в Абхазии 1992-1993 годов, семьям погибших во время войны, детям, оба родителя которых погибли или пропали без вести, многодетным семьям с тремя и более детьми.

На реализацию программы было предусмотрено 30 млн рублей – по 10 млн рублей на 2019, 2020 и 2021 годы. Финансовая помощь в рамках этой программы предоставлялась на безвозмездной и целевой основе, но вторая программа предполагала компенсацию выделенной материальной помощи. В дальнейшем граждане с низким уровнем дохода стали обращаться с просьбами освободить их от этого обязательства. В комиссию помимо указанных категорий граждан обращаются и те, кто не относится к перечисленным категориям. По словам Руслана Аджба, в настоящее время поступило уже около 800 обращений, но всем оказать помощь правительство не может:

«Рассмотреть и оказать помощь всем мы не можем, и потому мы сегодня предлагаем новую программу. Мы исключаем из нее принцип возвратности денежных средств и предлагаем исключить принцип обращения в общем порядке. Мы разработали государственную целевую программу, которую назвали «Жилище-2022». Это тоже будет президентская программа, исполнительным и ответственным органом будет Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия».

В 2022 году на жилищную программу будет выделено 40 млн рублей.

Проблемы с кислородом и низкие темпы вакцинации

Когда повестка дня была исчерпана, премьер-министр Александр Анкваб попросил министра здравоохранения Эдуарда Бутба проинформировать членов правительства о ситуации с пандемией в Абхазии.

Министр охарактеризовал ее как очень серьезную и вызывающую тревогу. В Абхазии в среднем выявляются 130-140 заболевших ковидом в сутки:

«281 пациент находится в наших лечебных ковидных учреждениях, 12 – в реанимации. Тот препарат, который мы получили в субботу, – артлегия, за неполную неделю практически все 120 упаковок выдали. Хочу обратиться к нашему населению с просьбой соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество, потому что эти 149 пациентов, которые заболели, их требуется лечить. И так ежедневно – по 150, по 140 человек, а недавно были цифры за 200. Наши коллеги практически круглосуточно находятся в «красной зоне» в будние дни и в выходные и слышат, как эскорты свадебных кортежей проезжают. Я думаю, что они не просто выехали покататься, потом они куда-то приезжают и, наверное, отмечают. И после этих мероприятий у нас, к сожалению, присутствует рост больных. Летальность у нас более 400 человек. Для Республики Абхазия это очень большие, даже катастрофические цифры».

Эдуард Бутба рассказал, что вызывает обеспокоенность ситуация с обеспечением больниц кислородом. Вчера в Сухумский физико-технический институт завезли 16 тонн кислорода. Хранилище гудаутского госпиталя тоже заполнено, однако есть проблемы на кислородной станции в Новом районе Сухума: из двух агрегатов там работает только один. На ремонт этой станции необходимо около 600 тысяч рублей, а на полное восстановление потребуется еще больше. Кислород завозится из Новороссийска и Азова, но сейчас в России возникли большие проблемы с обеспечением своих больных, поэтому Абхазии иногда отказывают. Нужно восстановить собственную станцию, чтобы больные не остались без кислорода.

В настоящее время в Абхазии есть вакцина «Спутник Лайт», однако темпы вакцинации заметно снизились. Из 5000 полученных доз использованы только 3638. Ведется работа над привлечением второй партии вакцины «Спутник V» в объеме 30 000 доз, но нет гарантии, что при поступлении препарата люди придут на вакцинацию.

Премьер-министр Александр Анкваб предположил, что, возможно, придется перейти к более жестким мерам и обязать вакцинироваться в первую очередь педагогов, военных, сотрудников правоохранительных органов, другие категории бюджетников. Он призвал ограничить проведение массовых мероприятий, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией без еще больших потерь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия