«Русский мир» встречается, несмотря на пандемию

Вот уже почти полтора десятилетия в Москве и Санкт-Петербурге проходят всемирные конгрессы русских диаспор со всего мира. Из-за ограничений, связанных с пандемией, в этот раз на конгресс приехали только представители ста двух стран. Среди них и двое посланцев Абхазии.

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция, на которой председатель Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии Олег Юрченко и его заместитель, руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская рассказали о своем участии в VII Всемирном конгрессе соотечественников «Россия и соотечественники в меняющемся мире», который проходил недавно в Москве. Олег Юрченко сказал:

«Седьмой Всемирный конгресс соотечественников проходил в залах правительства Москвы. Первый такой конгресс был проведен в марте 2007 года, и с тех пор он проходит раз в два или три года. Обычно в Москве. (Дважды был в Санкт-Петербурге.) Делегаты из 102 стран присутствовали на этот раз на конгрессе. Многие не смогли приехать из-за пандемийных ограничений. Председатель Всемирного координационного совета русских соотечественников, который дислоцируется в Китае и там возглавляет русскую диаспору, к сожалению, не смог приехать, потому что билеты очень дорогие… Я слышал разные цифры – до 500 тысяч рублей, чтобы доехать с пересадками, именно из-за этих ограничений».

На конгрессе прозвучало немало важных предложений, рассказала Елена Жилинская. Например, такое:

«О принятии поправки в статью 14 закона о гражданстве Российской Федерации – на приобретение гражданства детям, которые рождены в смешанных браках за границей. То есть речь идет об автоматическом получении российского гражданства по факту рождения, если один из родителей является гражданином Российской Федерации. Вопрос очень важный. Я знаю, что и в Абхазии с этой проблемой сталкивались: если не сделать вовремя гражданство детям, то возникают проблемы».

Елена Жилинская рассказала о встречах и общении с представителями «русского мира» с разных континентов:

«Абхазию очень ценят и любят многие. Они слышали о ней. Вот общалась я с Борисом Заболоцким – это вице-президент русского молодежного совета в Бразилии. Он был просто очарован… Я, сказал, первый раз вижу человека из Абхазии. Ни разу там не бывал, но много-много слышал и мечтаю там побывать. А приехавший из Южно-Африканской Республики когда-то в детстве отдыхал в Абхазии, на озере Рица, и у него сохранились незабываемые воспоминания. Честно, я даже не ожидала, столько стран – и многие знают об Абхазии, оказывается».

На вопрос, общались ли они с представителями русской диаспоры Грузии, Жилинская ответила, да, и что их было четверо:

«Да, познакомились, пообщались. Они с удовольствием шли на контакт. Из Кутаиси, помнится, был представитель, из Тбилиси, Рустави…»

Безусловно, обсуждались на конгрессе и проблемы с изучением русского языка, которые существуют в ряде стран. Носителей русского языка в мире в последние десятилетия стало меньше, но он все равно занимает ведущие позиции. Олег Юрченко привел такие цифры:

«Русский язык на сегодня – член так называемого Клуба больших языков. На восьмом месте он находится в мире по количеству говорящих на нем. На четвертом месте – в международных научных публикациях. На десятом месте – по употреблению в соцсетях. 2023 год объявлен ЮНЕСКО годом русского языка».

Олег Юрченко подчеркнул, чем из деятельности КСОРС Абхазии они привлекли внимание соотечественников в ходе работы конгресса:

«У нас в КСОРСе вот уже полгода ведется работа по созданию виртуального музея историко-культурного наследия русских в Абхазии. И вот эта идея очень многим там понравилась, потому что виртуальный музей – это место, куда любой может когда угодно зайти, несмотря ни на какие ограничения, и познакомиться с этой исторической памятью».

Вместе с тем Юрченко нарисовал и такую безрадостную картину. Более полувека в столице Абхазии существует парк имени Курченко, где в 1970 году была похоронена бортпроводница Сухумского аэропорта Надежда Курченко, павшая от пуль воздушных международных террористов. Во время грузино-абхазской войны стреляли уже по памятнику. В 2013 году во время сильного ветра дерево упало и повредило его. Упавший и развалившийся на куски памятник отвезли на склад, чтобы в дальнейшем восстановить. Но он так и не восстановлен. Юрченко сказал:

«Памятник Курченко – вы помните. Идем к этой плите, которая осталась. Шприц… Подходим к плите – на ней фрагмент стопы памятника. Давайте подумаем, что возникает в голове у подростка, когда он все это видит. И что возникло бы, если бы на этом месте стоял памятник. Вот один из методов сохранения символов, образов. Это очень важно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия