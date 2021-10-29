«Мтавари архи» подал сигнал Ipsos

За день до второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии разгорелся еще один скандал. В его центре – исследовательская компания Ipsos, занимавшаяся социологическими опросами по заказу главного оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал»).

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» разрывает контракт с международной исследовательской компанией Ipsos и планирует начать с ней арбитражное разбирательство. Как заявил гендиректор канала Ника Гварамия, причиной стало исследование, результаты которого были опубликованы за несколько дней до выборов. В частности, в эфире «Мтавари архи» 27 октября было объявлено, что по итогам соцопроса, проведенного Ipsos, в Зугдиди лидирует кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» Анзор Мелия с 54,7%, а у кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Цоцерия – 45,3%. Эти данные серьезно отличаются от цифр, опубликованных на официальном сайте Ipsos, – там у Цоцерия 51%, а у Мелия – 49%. В связи с этим пресс-секретарь «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили на специальном брифинге обвинил оппозицию в подтасовке результатов и лжи избирателям:

«Мы хотим проинформировать общественность об одном из самых крупных скандалов, связанных с «Национальным движением», «Мтавари архи» и компанией Ipsos. Как вы знаете, результаты опроса Ipsos были опубликованы на «Мтавари архи», а также опубликованы на сайте Ipsos. Мы часто говорили, и это подтверждается фактами, что этими исследованиями манипулировали. И в этом случае мы увидели, как они не смогли скрыть следы манипуляций. Пока «Мтавари архи» говорит о том, что у Мелия больше сторонников, а у Цоцерия меньше, данные на сайте Ipsos говорят об обратном. Это еще раз доказывает, как манипулируют предвыборными опросами. В данном случае эту манипуляцию не удалось затереть, остались следы. В Зугдиди речь идет о манипуляции почти 5-6 процентами, в то время как реально побеждает «Грузинская мечта». Свидетельство этого на сайте Ipsos, вы можете сами это увидеть».

В ответ Ника Гварамия на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал довольно объемное заявление из 14 пунктов, в котором назвал случившееся шокирующим фактом, а вину за произошедшее возложил на компанию Ipsos. По словам гендиректора «Мтавари архи», перед публикацией каналом данных опроса они получили подтверждение цифр по телефону. А в данных, опубликованных на сайте Ipsos, указана недопустимая по грузинскому законодательству погрешность в 4,5-5%. Более того, Гварамия подчеркивает, что даже если бы в цифрах была ошибка, Ipsos не имел права публиковать данные без согласия заказчика и должен был указать на ошибку руководству телеканала. При этом гендиректор «Мтавари архи» не исключил, что скандал является результатом недобросовестности бывших партнеров или их откровенного сговора с «Грузинской мечтой».

«Совершенно шокирующим является то, что телекомпания получает информацию о позиции основного партнера (Ipsos) из брифинга «Грузинской мечты». Мы проинформируем все партнерские телекомпании, международные СМИ и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами Ipsos, о ненадежности, нечестности и предполагаемой причастности Ipsos к коррупционным сделкам».

Интересно, что 30 октября именно компания Ipsos должна была проводить экзит-полы по заказу «Мтавари архи». Теперь Ника Гварамия говорит, что канал срочно ищет альтернативные варианты. В самой компании пока хранят молчание.

Тем временем в оппозиционных кругах считают, что за случившимся может стоять «Грузинская мечта», которая могла подкупить некоторых сотрудников Ipsos, чтобы спровоцировать скандал и тем самым отстранить уважаемую международную компанию от проведения экзит-полов в день выборов, а также скомпрометировать главный рупор противников власти.

В правящей партии, со своей стороны, назвали заявление Гварамия попыткой уйти от ответственности за ложь своим избирателям. При этом находящаяся в Зугдиди министр культуры Тея Цулукиани уверена в том, что местное население в любом случае не даст вернуться к власти «Единому национальному движению», даже на городском уровне:

«Поскольку сегодня мы находимся в Зугдиди, я хочу громко сказать всем, что Зугдиди не падет, в Зугдиди победит будущее, Грузия победит, и мегрелы никогда не вернут Грузии прошлое, которое нанесло большой ущерб. Мальчики и девочки, вы терпите неудачу, вы фальсифицируете исследования Ipsos. Позор! В Зугдиди побеждает правда, а не тьма. Я очень жду второго тура, прежде всего, в Зугдиди, потому что Зугдиди – очень важный город. «Национальное движение» нанесло большой ущерб мегрелам и зугдидцам, как и всей Грузии».

Но в оппозиции настаивают: все нынешние обвинения правящей партии сродни их же обвинениям в том, что противники власти готовят в стране революцию. По словам представителя «Единого национального движения» Заала Удумашвили, оппозиция готовится не к революции, а к смене власти путем волеизъявления народа и ожидает победу во всех округах, где пройдут вторые туры:

«Мы доказывали это много раз и докажем сейчас, когда будут объявлены результаты выборов. Ожидаем победы во всех округах. Хочу сказать, что все методы фальсификации, которые мы видели на выборах 2 октября и прошлогодних выборах, по-прежнему в силе. «Грузинская мечта» не откажется от этих механизмов и попытается подтасовать результаты, но мы будем максимально мобилизованы во всех муниципалитетах страны. Лучший способ сорвать фальсификации – быть активными и участвовать в выборах».

Тем не менее, согласно всем проведенным предварительным исследованиям, «Грузинской мечте» удастся оставить за собой столицу. Нынешний мэр Каха Каладзе с небольшим преимуществом, но все же обходит своего соперника из «Единого национального движения» Нику Мелия. Сам Каладзе, в отличие от товарищей по партии, не стеснявшихся в выражениях относительно сторонников оппозиционного кандидата, за день до выборов решил стать мэром для всех:

«Для меня не существует двух Тбилиси, где меня поддерживают или не поддерживают. Для меня есть один Тбилиси, о котором мы все должны заботиться вместе, который мы все вместе должны украсить, сделать жизнь более комфортной и безопасной, сделать ее более зеленой и здоровой. Нам нужен такой Тбилиси, которым будут наслаждаться и гордиться все поколения его жителей».

Впрочем, для этого избирателям, считает Каладзе, нужно будет выбрать именно его.

Помогать же избирателям с выбором, если верить данным неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), будет государство. НПО опубликовало отчет мониторинга предвыборной среды, в котором отмечается, что, как и в случае с первым туром, в стране отсутствует четкое разграничение между государством и партией власти. ISFED отмечает, что особенно ярко эта проблема проявилась во время итогового митинга «Мечты» 27 октября, в котором были задействованы ресурсы и персонал госорганов и муниципальных организаций.

Второй тур муниципальных выборов состоится в Грузии 30 октября. Избирателям предстоит выбрать мэров в пяти самоуправляющихся городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави и Батуми, и 15 муниципалитетах. Среди них и оскандалившийся Зугдиди. Выборы же депутатов муниципальных собраний пройдут в 24-х округах.