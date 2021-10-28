«Грузинская мечта» разоблачила погрешность оппозиции

За день до выборов «Грузинская мечта» провела сразу два брифинга: первый был посвящен исследованию IPSOS, опубликованному телеканалом «Мтавари архи», на втором были подведены итоги вчерашнего митинга.

Ответы на вопрос исследования IPSOS «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали?» показали, что в Тбилиси побеждает Каха Каладзе с перевесом в 3%. Во всех остальных случаях выигрывает оппозиция. В Рустави Давид Киркитадзе с перевесом в 7%. В Кутаиси Хатия Деканоидзе от «Нацдвижения» – 3%. В Батуми Георгий Киртадзе, выигрывая 3%. В Зугдиди Анзор Мелия от «Национального движения» обходит Мамуку Цоцерия от «Грузинской мечты» сразу на 9%.

Однако оказалось, что данные публикации «Мтавари архи» относительно Зугдиди радикально отличаются от цифр, выставленных на сайте IPSOS. «Грузинская мечта» провела брифинг, на котором Шалва Папуашвили обвинил оппонентов в подтасовке и лжи:

«Опросы IPSOS и без этого не заслуживали доверия, и сегодняшний случай является очередным тому подтверждением. На сайте «Мтавари архи» кандидату от «Нацдвижения» Анзору Мелия написали 54%, а нашему кандидату Мамуке Цоцерия 45%, а, согласно размещенной на сайте IPSOS информации, кандидат «Грузинской мечты» набирает 51%, тогда как Анзор Мелия – 49%. В отношении опроса других городов также имеются отклонения, но они не столь принципиальны. В данном случае кажется, что эту манипуляцию не удалось полностью стереть с документа и он остался на сайте. Необходимо подчеркнуть, что опросы этой компании были всегда оторваны от реальности – до парламентских выборов ее опрос рисовал нам 37%, на деле мы набрали 47%. Мы увидели, как манипуляции случайно выплыли наружу».

В самой телекомпании пока никак не прокомментировали расхождения. Зато премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что манипуляции телеканала преследовали другую цель:

«Мы не раз заявляли, что нет никакого доверия к опросам, которые проводятся под вывеской IPSOS и за которыми скрывается «Нацдвижение». Это очередная жалкая попытка хоть как-то перекрыть наше вчерашнее триумфальное мероприятие – митинг, где приняли участие около 150 тысяч человек. Какое бы вранье они не распространяли, весь мир вчера увидел собравшийся воедино наш народ. И всем придется считаться с этой силой».

Партия власти пыталась представить мобилизацию своих сторонников как голос всей Грузии на сегодняшнем брифинге в своем офисе, который провел председатель Ираклий Кобахидзе:

«Все вчера увидели силу народа. Все убедились, что наше общество является носителем европейских ценностей, для которого небезразлично чувство собственного достоинства. Сегодняшнее отчаяние политических оппонентов – еще одно подтверждение успеха нашей вчерашней акции. Что касается исследования оппозиции, то, как правило, они ошибаются на 9-12%, так это было на прошлых выборах. И это означает, что наша победа будет зафиксирована во всех избирательных участках».

По мнению оппозиции, последние действия власти свидетельствует, напротив, о ее отчаянии. Как заявил председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, ни админресурс, ни истраченные финансы не позволят победить «Грузинской мечте»:

«Чем меньше времени остается до выборов, тем явственнее слышно шуршание денег. Фора, которую они получили благодаря запугиванию, шантажу и подкупам, уже ликвидирована оппозицией. Чем больше будут говорить Гарибашвили и его соратники, тем легче нам будет победить 30 октября».

В конце дня в преддверии второго тура муниципальных выборов итоговую встречу с представителями СМИ провел сегодня председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. «Существенных нарушений во время предвыборной кампании не произошло», – заверил он общественность.