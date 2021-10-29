Новый парк Ваке со старой проблемой

Тбилисский парк Ваке вновь открыт для посетителей. Первый этап реабилитационных работ, начавшийся почти год назад, завершен. Полностью парк обещают восстановить к концу 2022 года. Мэр столицы Каха Каладзе, который, к слову, завтра поборется за то, чтобы снова занять этот пост, презентовал горожанам обновленный парк накануне вечером. Вместе с замами провел своего рода экскурсию: показал новые велодорожки, тропы, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями, зоны, обустроенные под пикники, спортивные площадки – они, кстати, есть как для людей, так и для домашних питомцев – там владельцы могут тренировать собак, и другие обновления парка:

«Сегодня уже завершен первый этап реабилитации. Было сделано все: вся инфраструктура, какая только была в парке, – все приведено в порядок. Вот эти скамейки – мы сохранили те старые (скамейки), которые были здесь, на те же чугунные конструкции были установлены обновленные деревянные поверхности. Все было сохранено, таким и было указание совета. И эти фонари, например, тоже». Своего рода символ парка – львы, повторяющие силуэт каменных хищников, встречающих посетителей у входа, был нанесен на урны, скамейки и другой инвентарь парка. В рамках проекта реабилитации было посажено более 1300 деревьев и 12 тысяч кустов. По информации мэрии, сейчас начинается гидропосев травы и к весне практически все зоны парка будут полностью озеленены.

«Всего территория парка Ваке составляет 34 гектара, а работы были проведены на 19-и из них. Такие работы не проводились здесь с создания парка. Вся коммуникационная сеть была заменена. Что особенно важно, мы постарались максимально сохранить все элементы, которые изначально были в парке, потому что он представляет собой памятник культурного наследия», – сказал заместитель мэра Андриа Басилая.

Полная реабилитация фонтанов и каскада будет проведена в рамках второго этапа работ, который, согласно запланированному, завершится через год. «Как только реабилитация каскада приблизится к завершению, мы начнем прокладывать тропу, которая соединит парк Ваке и Черепашье озеро, – та историческая связь, которая существовала между этими территориями, будет восстановлена», – говорит Гига Гигашвили, глава городской службы по охране окружающей среды. Учитывая тот бюджет и те сроки, которые были выделены на обновление парка, – ожидания относительно качества проделанных работ были совсем иные, говорит лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. В ходе этих работ мэрия отошла от курса представленной изначально концепции, которая была подготовлена европейскими специалистами:

«Они сделали довольно примитивные копии того, что (было заложено в концепцию). Так, у здания туалета, например, должна была быть кружевная стена из дерева, которая визуально облегчала кирпичное строение. Но ее нет. Красный гравий, который является (важной составляющей) памятника культурного наследия, (согласно концепции) должен был остаться. Но при этом мэрия изначально не учла (необходимость создания) троп для лиц с ограниченными возможностями. По нашему требованию это было добавлено. По стандарту их ширина должна составлять полтора метра, этого вполне достаточно. А они в каких-то местах следовали этому стандарту, а в каких-то – например, у кортов, сделали их шириною в автомагистраль».

Абсолютно нецелесообразным было обустройство детских площадок на бетоне, покрытом синтетическим каучуком, полагает Ната Перадзе. Желательно было обустроить их прямо на земле. «Другими словами, недочетов много. Осталось много вопросов. Особенно учитывая, что только на первый этап реабилитации был потрачен 21 миллион». При этом главный вопрос, который, несмотря на заверения мэра, так и остался нерешенным, – это судьба территории, на которой ее частный владелец планировал построить гостиницу «Будапешт». Градоначальник обещал договориться с ним и вернуть это место городу. Однако, по словам Наты Перадзе, в мэрии теперь говорят, что у бизнесмена завышенные запросы, а сам владелец – что предложения, которые ему делают, совершенно неадекватны. Ясно одно: к консенсусу они так и не пришли.