Кобахидзе: Саакашвили сегодня будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что третий президент Михаил Саакашвили в день выборов планирует объявить о резком ухудшении своего состояния с целью мобилизации сторонников, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».

«У нас есть информация, что он (Саакашвили) именно сегодня, в день голосования собирается заболеть. То есть он будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей, у своих сторонников, но это, конечно, тоже обречено на провал. Какую бы симуляцию ни делал сегодня Саакашвили, она не увенчается успехом», - заявил Кобахидзе журналистам после того, как проголосовал во втором туре муниципальных выборов.

Лидер партии власти также назвал «имитацией» голодовку, объявленную экс-президентом Грузии в тюрьме 30 дней назад. По его словам, в ближайшее время государственные ведомства представят доказательства факта.

«За голодовку ответственен сам голодающий, который является тяжким преступником, постыдным преступником… Этот человек выпивает три литра лимонада в день, вся тюрьма смеется над этим. Он покупает три литра лимонада в день – это продолжение позора, который олицетворяет Саакашвили», - сказал Кобахидзе.