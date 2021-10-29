Незаурядный заключенный Михаил Саакашвили

В Грузии предотвращена попытка государственного переворота, – с таким заявлением выступила сегодня вечером Служба госбезопасности, сообщив, что сторонники Михаила Саакашвили «планировали деструктивные действия в случае этапирования экс-президента в глданскую тюремную больницу». Тем временем депутат украинской Рады, которая посетила третьего президента в руставской тюрьме и выразила беспокойство по поводу ухудшения его здоровья, сообщила о том, что Киев пытается добиться экстрадиции Михаила Саакашвили. Фоном для этих событий послужило утреннее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что у голодающего в тюрьме Саакашвили есть законное право на самоубийство.

«Все на самом деле очень плохо», – сказал украинский депутат Александр Ковальчук после того, как вместе с двумя украинскими коллегами, депутатами Лизой Ясько и Юлией Клименко, навестил Михаила Саакашвили в руставской тюрьме. Этой встречи они добивались три дня:

«Действительно, ситуация критическая, в первую очередь – это состояние здоровья. Михаил, когда разговаривал, опирался о стену, видно, что сил у него очень мало. Мы понимаем, 30 дней голодовки не проходят без следа. И это самое страшное, и больно наблюдать, как человека покидают силы. Но в то же время есть внутренние силы, которые дают ему возможность продолжать борьбу».

Далее украинский депутат пояснил, почему он считает это борьбой: потому что не объявляют дату судебных заседаний по идущим уголовным делам против Саакашвили, не дают ему возможности пользоваться телефонными звонками, правом прогулки. Он же сообщил, что украинская Рада скоро направит заявление грузинским властям с призывом передать Михаила Саакашвили Киеву как гражданина Украины.

Странным назвала депутат Рады Юлия Клименко тот факт, что, в отличие от других заключенных, Михаилу Саакашвили отказывают в оказании медицинских услуг в многопрофильной гражданской клинике:

«У нас на самом деле очень мало времени, чтобы перевести его в нормальную клинику, чтобы он хотя бы жил и был здоров. Мы будем, безусловно, продолжать переговоры о том, чтобы увезти его в Украину».

Как сообщили украинские депутаты, эти переговоры за закрытыми дверями «ведутся на дипломатическом уровне постоянно».

Все зависит от грузинских властей и народа в этом процессе, отметила между тем гражданская супруга Михаила Саакашвили, украинский депутат Лиза Ясько:

«На самом деле, все зависит от Грузии. Сейчас выборы, мы понимаем, как его права ущемляются. Мы хотим, чтобы в первую очередь было защищено его здоровье, чтобы он был в клинике в безопасности, но, к сожалению, этого нет».

Там же Лиза Ясько добавила: «Все зависит сейчас от грузинского народа». Она имела в виду заявления Михаила Саакашвили, в котором он говорит, что от каждого голоса на завтрашних выборах зависят его жизнь и свобода. А перед этим он вновь отказался от необходимых медицинских услуг и процедур, поддерживающих его организм. Письмо Саакашвили днем зачитал его адвокат Георгий Гелхаури. В нем третий президент пишет, что авторитаризм «Грузинской мечты» подтолкнул его к тайному приезду в страну. Там же Михаил Саакашвили призывает своих сторонников к мобилизации сил для защиты своих голосов, в особенности вечером, после закрытия избирательных участков:

«Иванишвили хочет окончательно нас сломить и подчинить. В ваших руках теперь судьба Грузии. Верю в победу, в примирение общества и объединение, верю в заживление ран и в совместный успех людей с разными мнениями».

Возможно, и это обращение Саакашвили окажется пришитым к делу о «заговоре с целью государственного переворота», о котором вечером заявила СГБ Грузии. В ведомстве отметили, что во время этапирования Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу планировались массовые беспорядки.

Адвокаты возбуждение нового дела расценили как попытку властей напугать избирателей. Многие не исключили, что таким образом правящая сила попыталась перекрыть скандал, вызванный словами премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне в эфире ТВ «Имеди» Гарибашвили исключил передачу третьего президента украинской стороне (к слову, и МИД Грузии сегодня опроверг какие-либо переговоры по этому вопросу с Киевом). Премьер вновь рассказал о деструктивных планах Михаила Саакашвили, о том, что с ним в тюрьме обращаются так же, как с остальными заключенными, даже чуть лучше, потому что создан специальный консилиум врачей из-за его голодовки. Хотя тут же развел руками: государство не может брать на себя ответственность, если человек умирает из-за объявленной голодовки:

«Более того, в законе написано, что у человека есть право на самоубийство».

Эти слова Гарибашвили вызвали возмущение оппонентов власти и правозащитников. Представители «Грузинской мечты» весь день старались переложить вину за сказанное на СМИ, которые, по их мнению, ложно интерпретировали слова главы правительства: на самом деле он имел в виду не право на самоубийство, а право на голодовку.

Глава НПО «Ассоциация молодых юристов» Ника Симонишвили на своей странице Facebook вспомнил и о других «вопиющих», по оценкам правозащитников, словах главы правительства. Тот говорил, что власть была готова разогнать митинг сторонников Саакашвили удушающим газом, если тот появился бы в Тбилиси:

«Фактически каждый день он пишет книгу собственного права, считает себя царем».

Позже Ника Симонишвили заявил:

«Ни в каких законах, нигде не написано, что у человека есть право на самоубийство. Согласно нашей Конституции, законодательству, право на жизнь не подразумевает право на самоубийство. У государства прямая обязанность принять все меры для того, что право на жизнь было гарантировано. Особенно за это ответственно государство по отношению к тем лицам, которые находятся в местах заключениях, в том числе и к Михаилу Саакашвили».

Как подойти к вопросу заключенного Саакашвили, предложил сегодня обществу митрополит Поти и Хоби Григол (Бербичашвили). После того, как он навестил третьего президента в тюрьме, он объяснил, почему Саакашвили не может быть обычным заключенным, как на этом настаивают представители «Грузинской мечты»:

«К обычным заключенным внимание международного сообщества не приковано. Значит он – незаурядный заключенный. Судьба этого заключенного определенно связана с судьбой государства, развития нашей родины. Если мы задумаемся об этом, сможем провести грань между личной обидой, трагедией и государственными интересами, сможем принять и наиболее правильное решение».

Но пока в Грузии такого решения не ищут: противоборствующие политические силы настаивают каждая на правильности своей позиции, все больше внося раскол в общество. И потому у многих нет уверенности, что после завтрашних вторых туров муниципальных выборов напряженность спадет и вопрос Саакашвили решится мирно.