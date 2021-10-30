Первые результаты ЦИК Грузии: лидируют кандидаты от «Грузинской мечты»

Председатель партии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия выразил надежду на то, что заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратит голодовку после победы оппозиции во втором туре муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.

«Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы, и кандидаты оппозиции будут объявлены победителями, у меня нет права прийти к нему в тюрьму, но я бы хотел, чтобы сейчас, когда оппозиция победила, он прекратил голодовку, потому что он нужен нам здоровым и живым. Радовать Бидзину Иванишвили мы не должны», - заявил Мелия.