В Конгрессе США заявили о рисках подрыва демократии в Грузии из-за ареста Саакашвили

Продолжающееся содержание в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может подорвать шаги Тбилиси по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны. Об этом говорится в заявлении старшего члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брэда Шермана.

«В то время, когда Грузия занята преодолением политического кризиса, подорвавшего доверие общества к здоровому демократическому процессу, тревожная тенденция арестов представителей оппозиции, включая Саакашвили и лидера «Единого национального движения» Нику Мелия в начале этого года, - это не путь для продолжения Грузией своей важной демократической и евроатлантической траектории», - сказано в обращении.

Конгрессмен-демократ отмечает, что Саакашвили арестовали на основании заочно вынесенных приговоров по уголовным делам, которые «широко критиковались как политически мотивированные». Со дня задержания и помещения в руставскую тюрьму 1 октября Саакашвили в знак протеста объявил голодовку. От пищи политик отказывается в течение месяца, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Шерман заявляет, что «глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины». Он подчеркивает, что гарантии на доступ адвокатов и предоставление «адекватной медицинской помощи» экс-президенту «является неотъемлемой частью восстановления доверия жителей» Грузии и возвращения страны на демократический путь.

«Как старший член комитета палаты представителей по иностранным делам, я призываю правительство «Грузинской мечты» немедленно решить проблему быстро ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили, переведя его в больницу для лечения», - сказано в обращении.