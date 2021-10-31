В ЦИК Грузии объявили второй тур муниципальных выборов состоявшимся

Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоялся, заявил председатель Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили на сегодняшнем брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».

«Второй тур выборов состоялся. Хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс, наблюдательские организации, СМИ и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования», - сказал Каландаришвили.

По его словам, «избирательный процесс был достаточно конкурентным», несмотря на некоторые погрешности. «Лишь в единичных случаях на нескольких участках процесс голосования задерживался на короткое время из-за конкретных инцидентов, которые не повлияли процесс голосования в целом», - подчеркнул он.

В целом в окружные избирательные комиссии в день выборов поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба – от организаций-наблюдателей, а 151 – от избирательных субъектов.

«Большинство из них связано с процедурными нарушениями», - сообщил Каландаришвили.