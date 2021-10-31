Оппозиция анонсировала первую протестную акцию после выборов в Грузии

Оппозиция не смирится с результатами муниципальных выборов в Грузии и сегодня соберет своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы озвучить план дальнейших действий. Об этом заявил председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня на брифинге.

«Вчера борьба не закончилась – вчера борьба началась. Естественно, никто, ни один уважающий себя гражданин Грузии, не собирается смириться с тем, что вчера происходило. Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно… Сегодня в 7 часов вечера мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук», - заявил Мелия.