«Грузинская мечта» города берет

«Грузинская мечта» празднует победу: согласно данным ЦИК, во втором туре муниципальных выборов ее кандидаты обошли оппозицию везде, за исключением одного города. Оппозиция говорит о тотальном насилии и готовит новый план действий, который огласит на митинге в 19 часов.

В 19 из 20 городов победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», и только в Цаленджихе выиграл кандидат от оппозиционного «Единого национального движения».

Оппозиция утверждает о массовом запугивании, шантаже и подкупе избирателей в ходе голосования, что оказало решающее значение на окончательный расклад. На сегодняшнем брифинге председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия анонсировал начало нового этапа борьбы:

«Это были тотально сфальсифицированные выборы, которые прошли на фоне невиданного насилия. Естественно, никто не собирается смириться с тем, что вчера происходило. Мы собираемся продолжить решительную борьбу мирными средствами. Сегодня в 7 часов вечера мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить о нашем плане, чтобы ни у кого не было иллюзий, что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук. Борьба не завершена, она только начинается».

Независимые наблюдатели считают, что разрыв между набранными голосами настолько незначителен, что выявленные в ходе второго тура муниципальных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательные результаты.

Об этом говорится в отчете двух неправительственных организаций – «Международной прозрачности – Грузия» и «Справедливых выборов».

Как пояснила на сегодняшнем брифинге исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, помимо процедурных нарушений во втором туре выборов осуществлялось массовое давление на избирателей.

«Когда мы говорим о том, что избирательный процесс был ущербным, мы имеем в виду факторы, которые наблюдались извне и связаны с контролем выбора избирателей. Были и процедурные нарушения, в том числе неправильная маркировка, которая позволяла лицам многократно голосовать. Мобилизация за пределами участка также была проблемой, как и незаконный учет избирателей и их подкуп. Мы считаем, что разница в нескольких округах настолько мала, что исход могли решить голоса нескольких человек».

В целом, согласно данным ЦИК, в окружные избирательные комиссии в день выборов поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба – от организаций-наблюдателей, а 151 – от избирательных субъектов.

«Большинство жалоб связано с процедурными нарушениями. Лишь в единичных случаях на нескольких участках процесс голосования задерживался на короткое время из-за конкретных инцидентов, которые не повлияли на процесс голосования в целом», – подчеркнул глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге.

В партии власти празднуют победу. Выступая на брифинге, избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил горожан с окончанием кампании:

«Меня избрало большинство жителей этого города, но я буду мэром всех жителей Тбилиси. Верю, что этими выборами мы положили конец деструктивным действиям в грузинской политике, растущему противостоянию в стране, ненависти и жажде реванша. Для развития нашей страны мы не имеем права терять на это время».

Свое отношение к результатам выборов высказали и политики, не поддерживающие ни одну из сторон. Один из бывших лидеров «Грузинской мечты», а ныне руководитель «Партии за справедливость» Эка Беселия так отозвалась в соцсетях о результатах выборов:

«Политическая жадность и сохранение политического комфорта любой ценой – это та болезнь, которую правящая партия повторяет в самой худшей, злобной форме, не оставляя места для инакомыслия. Ничего нового, опять – фальсификация и снова вызов людей на политическую дуэль! Взгляните на кандидатов «Мечты» – большая часть из них – перебежчики из «Нацдвижения». Где они борются с «Национальным движением»? – подавляющее большинство сейчас внутри «Грузинской мечты». Люди хотят перемен – политическая пружина натянута до предела и «Мечта» не осознает, к чему это может привести!» – написала Беселия.

В свою очередь, политолог Гия Хухашвили считает, что у насильственного сценария оппозиции нет перспектив:

«В стране нет революционной ситуации, и создание дополнительных ожиданий со стороны оппозиции я считаю неправильным. Я не считаю, что массовый протест способен обрушить власть. Я не говорю, что надо полностью отказываться от уличного протеста, но создавать неправильные ожидания, что, мол, мы выйдем и покончим с властью, считаю губительными для оппозиции, так как в случае неуспеха это вызовет полное разочарование избирателей».

В целом, по мнению эксперта, как доказывает опыт предыдущих лет, оппозиции необходимо сделать ставку на парламентские выборы – в лучшем случае внеочередные, так как в случае нового провала это чревато переформатированием всего политического поля в пользу партии власти.