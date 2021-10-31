Грузинская оппозиция анонсирует масштабный протест
Оппозиция проведет масштабную акция протеста в Тбилиси 7 ноября. Об этом сообщил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии. В оппозиции считают, что результаты второго тура муниципальных выборов сфальсифицированы.
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