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Грузинская оппозиция анонсирует масштабный протест

Грузинская оппозиция анонсирует масштабный протест
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Грузинская оппозиция анонсирует масштабный протест

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Оппозиция проведет масштабную акция протеста в Тбилиси 7 ноября. Об этом сообщил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии. В оппозиции считают, что результаты второго тура муниципальных выборов сфальсифицированы.

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