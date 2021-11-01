Саакашвили призвал граждан Грузии пойти по революционному пути Пашиняна

Лидеры стран Группы двадцати (G20) - двадцати крупнейших экономик мира - по итогам саммита в столице Италии Риме приняли совместное заявление. Значительное внимание в нем уделено проблеме борьбы с изменениями климата.

В частности, страны Группы двадцати призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В качестве цели указывается 1,5 градусов. «Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах» - говорится в заявлении. Речь идет о подтверждении цели, указанной в Парижском соглашении по климату.

Другая цель, о которой говорят активисты борьбы с изменениями климата - достижения углеродной нейтральности - в документе также упомянута, однако в нем не говорится о конкретных обязательствах, а лишь о стремлении к достижению этой цели к середине XXI века. Как указано в заявлении, к 2030 году страны «двадцатки» намерены создать свои долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов парниковых газов. При этом отмечено, что решения в отношении сокращения выбросов должны приниматься с уважением к экономическому развитию и росту в каждой стране. Глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию на саммите, назвал такую формулировку позитивной.

Россия заявляла о готовности добиться нулевых выбросов углерода к 2060 году, в то время как страны Запада называют в качестве цели 2050-й год. Обсуждение этой проблематики, как и возможного глобального отказа от использования угля как топлива, продолжится в Глазго, где в понедельник откроется международная конференция по климату. Руководители государств, ученые и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и «зеленых» технологий.

Президент России Владимир Путин, который на саммит в Риме не приехал, а выступил по видеосвязи, в своем выступлении отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза. При этом, по его словам, Россия - один из мировых лидеров в процессе декарбонизации. На чем основано это утверждение, не вполне ясно, поскольку ископаемые источники энергии продолжают оставаться основой российского экспорта.

Важное место в итоговом документе отведено также устойчивости мировой экономики и борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Указывается, в частности, на необходимость не допускать сбоев в цепи поставок и осуществлять инвестиции в инфраструктуру.

Лидеры также одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций – в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны «Двадцатки» намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах. В декларации саммита подчеркнута важность борьбы с коррупцией.

В работе саммита принял участие, в частности, президент США Джо Байден. Он провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сергей Лавров заявил, что за ужином в субботу ему также удалось поговорить с Байденом, но о подробностях беседы не рассказал.