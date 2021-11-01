Посольство США о выборах в Грузии: Демократия не может быть укреплена насилием

Посольство США в Грузии разделяет оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно местных выборов в Грузии, но считает, что на процессе негативно отразилась продолжающая политическая поляризация.

В распространенном сегодня заявлении американского посольства сказано, что резкий дисбаланс ресурсов и обусловленное пребыванием во власти непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы разделяем оценку БДИПЧ о том, что выборы в целом были мирными и хорошо организованными, однако обвинения в запугивании и давлении избирателей сохранялись, а продолжающаяся поляризация, сопровождавшаяся эскалацией негативной риторики, негативно повлияла на процесс», – сказано в заявлении.

«Как показали эти выборы, демократия — это процесс постоянных усилий, требующий приверженности высочайшим международным стандартам и бдительности в обеспечении защиты демократических прав и свобод своих граждан», – подчеркивает посольство.

В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года в результате инклюзивных и многопартийных процессов, такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование, значительно повысили прозрачность процесса голосования.

Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в предыдущий избирательный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать.

Посольство США особенно обеспокоено достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и второго тура.