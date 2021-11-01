Оппозиция, недовольная результатами выборов в органы местного самоуправления, анонсирует масштабные акции. Смогут ли они повлиять на ситуацию в Грузии и каким образом? Своим мнением на этот счет с «Эхо Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Планируете ли вы участвовать в акциях и как относитесь к ним в целом?

Тамар: Я не планирую идти на акцию, насколько я знаю, она намечена на 6-е ноября, и я участвовать в ней не буду. Я не поддерживаю ни «Национальное движение», ни «Грузинскую мечту». И те, и другие достаточно долго были у власти, чтобы сделать что-то полезное для нашей страны. Однако сегодня государство не просто не продвигается вперед, ситуация во всех направлениях ухудшается, и это факт. Очень плохо, что мы, граждане, практически остались без выбора и нам приходится голосовать за лучшее из бед. Ничего эти акции не изменят, как всегда соберутся, выскажут свое мнение и разойдутся. И вообще, если хотите выступать против результатов, то делайте это немедленно после их оглашения, а не ждите неделю. Я не думаю, что за этой акцией последуют какие-то изменения.

Ника: К сожалению, я не смогу пойти на акцию 6-го ноября. Как правило, я участвую в подобных мероприятиях. Однако в последнее время моя вера в эффективность таких действий сильно пошатнулась. Я сомневаюсь, что этими акциями можно что-либо изменить.

Автандил: Конечно, эта акция ничего не изменит. Но мы все обязаны прийти 6-го на митинг и зафиксировать свою позицию. Пусть наши власти поймут, насколько мы недовольны ими. Мне кажется, что ни в одной демократической стране мира правительство не ведет себя так наплевательски по отношению к народу. Они выводят на улицы свой административный ресурс, чтобы он противостоял людям, которым не нравится политика властей. Пытаются показать, что их больше, заявляют, что довольных – большинство. Но я хочу жить в государстве, в котором мнение каждого гражданина будет важно. То, что они делают, – это полный абсурд и маразм. Эта власть рано или поздно уйдет.

Людмила: Я считаю, что выборы, первые и повторные – законны. Никаких особых нарушений никто не замечал. Были наблюдатели, которые следили за всем. А так как они (оппозиция) стремятся добиться своего и прийти к власти, конечно, говорят, что все было незаконно. Их демонстрации проходят не в первый и не последний раз, и я считаю, что они ничего не дадут, власть в их руки никто не передаст. И вообще, мое мнение – народ находится на стороне нынешней власти.

Георгий: Я считаю, что эти выборы, конечно, были сфальсифицированы. Этим занимались представители избирательной комиссии. Они много чего делали, чтобы на их счет записалось побольше голосов. Что касается планов оппозиции – эта активность немного непонятна для меня. Конечно, борьба должна продолжаться, оппозиция должна бороться за справедливость, однако подобными митингами они не добьются особого результата. Сейчас оппоненты властей не найдут много сторонников, желающих стоять на акции в этот холод. Появится только их партактив, а «Грузинская мечта» развернет ситуацию в свою пользу, заявит, что сторонников у оппозиции все меньше. Потому я не вижу смысла в этих акциях.

Давид: Я не поддерживаю ни одну политическую команду, из тех, что сейчас устраивают между собой разборки. Я все еще надеюсь на появление новой, третьей силы. Наверное, понятно, что я не планирую идти на акцию, я даже немного устал от всех этих митингов с требованием отставки правительства. Я поддерживаю смену власти только путем выборов.