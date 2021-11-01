Корейский кедр в кавказской земле

Экологическое движение «Зеленая Алания» высадило несколько сотен саженцев сибирского и корейского кедра на окраине Цхинвала. Кроме того, экологи раздали сотни саженцев волонтерам в различных районах республики.

Еще в прошлом году, говорит руководитель «Зеленой Алании» Залина Габаева, движение стало участником проекта российской зеленой организации «Кедры России», у которой есть свой питомник в Калининградской области:

«Почему кедры? Потому что считается, что кедры хорошо очищают воздух, дают больше кислорода, чем многие другие деревья, кроме того, на них растут шишки со съедобными орешками, и они могут прокормить довольно большое количество зверья – белки, медведи их едят, кабаны. Поэтому кедры считаются очень удобным растением для экологии. В марте мы вступили в этот проект, стали координаторами здесь. В мае нас попросили собрать заявки по социальным объектам: это школы, больницы, районные администрации, которые, собственно, и раздадут эти кедры по школам и больницам. Всем, кто сделал заявки, мы кедры привезли адресно, раздали. Цхинвальский район у нас заказал много кедров, они раздали их по сельским администрациям. Их высаживают вокруг сельских администраций, ФАПов, возле памятников. В заповедник мы отдали саженцы, в Управление лесного хозяйства уехали наши кедры. В селе Шихантур целую поляну посадят из кедров и лиственниц, которые нам тоже дали».

Около трехсот кедров посадили в минувшее воскресенье и сами участники зеленого движения:

«Мы высадили кедры в лесу. Это участок, который мы оформляем сейчас для «Зеленой Алании». В идеале их высаживают в подлесок для того, чтобы они там укрепились, выросли. Будет у нас кедровая роща, и это здорово. Мне понравилось, что мы бросили клич, и собралось довольно много людей, человек 25 высаживали кедры. Высадить у нас получилось порядка 250 саженцев. Интересно, что эти акции действительно привлекают волонтеров, они получают хороший отклик. Вчера, например, мы даже не хотели больше людей, потому что и кедров было не так много, для всех хватило работы, все были заняты».

Волонтерка Радмила Джиоева в беседе с «Эхом Кавказа» признается, что давно ходит на акции югоосетинского движения «зеленых», чтобы, в том числе, поддержать увлеченность своего сына-школьника проблемами окружающей среды:

«До этого мы помогали собирать мусор. Это актуальная тема. Если честно, это все мне привил сын. Это он все время варится в этих темах – о том, что надо защищать природу, оберегать ее, что мы творим с Землей, даже космос уже засорили, какие мы нехорошие. Поэтому он меня воспитал. Мы очень часто сидим и обсуждаем такие вещи за завтраком, за обедом. Вот и вчера мы с ним участвовали (в акции). Как это здорово понимать, что ты внес хоть какую-то лепту в охрану природы для своих детей, для своих внуков и их будущего!»

Территория, на которой экологи высадили кедры, была выделена «Зеленой Алании» государством под экопарк:

«Мы написали письмо президенту с просьбой выделить нам участок под экопарк. Президент передал нашу просьбу правительству, и администрация Цхинвальского района участок нам выделила. Он довольно большой, примерно 85 гектаров. Сейчас документы находятся на оформлении в кадастровой службе. Изначально, когда мы просили этот участок, мы хотели его под ботанический сад, но, честно говоря, не знали, что нам дадут настолько интересную территорию, большой участок с разным ландшафтом. Есть там и поляны, есть совершенно скалистые участки. Поэтому делать там только ботанический сад жалко. Мы решили сделать там экопарк для того, чтобы ничего не вырубать. Украсим поляны, посадим там что-нибудь интересное. Сейчас мы занимаемся планированием, и, наверное, это будет интересная зона для отдыха горожан, для туристов, там можно будет проводить экскурсии. Надеемся сделать там образовательный парк, экологические лагеря, летние лагеря отдыха для детей с занятиями по экологии, как правильно относиться к природе».

В следующем году сотрудничество с «Кедрами России» продолжится. В республику будут поставляться не только кедровые саженцы, но и тисы, которых, по словам Габаевой, в Южной Осетии «осталось всего несколько деревьев».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия