Украинский омбудсмен ждет объяснений от Грузии из-за ужесточения погранконтроля

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность в отношении продолжительного прохождения украинцами процедуры пограничного контроля при въезде в страну.

«Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины», – написала Денисова в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, она «испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили».

Она отметила, что грузинские пограничники после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у омбудсмена дипломатического паспорта, пишет «Интерфакс-Украина».

Денисова отметила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

«Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия», – заявила Денисова.

Кроме того, стороны обсудили состояние здоровья заключенного Саакашвили, голодающего в течение 32 дней. Омбудсмен призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. В свою очередь, Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым вопросам.