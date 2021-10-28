Алеся Бацман: «У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Это – политика»

Журналист Дмитрий Гордон и его супруга, журналистка Алеся Бацман хотели записать интервью с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Об этом Бацман рассказала в интервью «Эху Кавказа».

Она говорит, что соответствующее письмо было направлено в МИД Грузии за несколько дней по поездки в Грузию. По словам Бацман, в нем говорилось, что журналисты хотят «показать всему миру, в каких условиях находится Михаил Саакашвили, что с ним происходит, как с ним обращаются и к чему это все ведет». «Как мы видим, грузинской власти есть что скрывать», – говорит Бацман.

Накануне Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию. Его супруге сказали, что рассмотрение её дела продолжается и она может подождать в тбилисском аэропорту еще несколько часов. «Естественно, я сказала, что ждать не буду», – рассказывает она.

«На выходе, в аэропорту нас ждали журналисты. Естественно, ситуация стала публичной. Я знаю, что к аэропорту стали съезжаться грузинские политики, сторонники Михаила Саакашвили, депутаты, пресса. Я так понимаю, что руководство аэропорта или грузинская власть, понимая это, постаралась как можно быстрее отправить нас обратно в Киев. Потому что для этого они специально задержали рейсовый самолет Тбилиси-Киев. Люди сидели и нас ждали. Конечно же, причина – наша поддержка и наша публичная защита Михаила Саакашвили, другой причины нет», – заявила Бацман «Эху Кавказа».

Журналистка говорит, что украинские официальные органы будут связываться с грузинскими коллегами для выяснения причин запрета на въезд в страну.

«Но это – формальность. Мы же понимаем причину реальную. Мы понимаем, что это – политика. У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Дмитрий Гордон на протяжении, наверное, 30 или 31 года всегда ездил в Грузию. У него там огромное количество друзей – от президентов до всеми любимых артистов. Нас очень ждал Вахтанг Кикабидзе, мы планировали с ним поужинать. Грузия – одна из наших родных стран, и всегда поездка в Грузию – это что-то теплое, родное, запоминающееся. Эта ситуация, конечно, вопиющая», – добавила Бацман.

Отметим, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Накануне в Грузию также не впустили руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, юриста Евгения Грушовца. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.