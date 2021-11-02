Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших

Полиция в Санкт-Петербурге задержала одного из самых известных русскоязычных хакеров в мире — Сергея Павловича. Как сообщает "Фонтанка", 38-летний белорусский гражданин находится в розыске в США, где ему грозит пожизненный срок по делу о самой крупной краже персональных данных в истории.

Павлович — известный кардер, хакер, специализирующийся на похищении чужих банковских карт. В 2009 году он был приговорён судом в Минске к 10-летнему заключению за воровство с использованием компьютерной техники, продажу поддельных банковских карт и распространение порнографии.

После выхода из тюрьмы в 2015 году белорус выступает как эксперт по кибербезопасности, написал книгу о кардерстве "Как я украл миллион", и ведёт ютьюб-канал с 500 тысячами подписчиков. В мае издание The Record сообщало, что Павлович живёт в Москве. Как сообщает "Фонтанка", полиция планирует провести его предэкстрадиционную проверку.

По какому делу арестован Павлович

По данным Фонтанки, Павлович разыскивается в США по делу о причастности к похищению данных более 170 миллионов банковских карт. Они были украдены из американских интернет-магазинов в середине 2000-х годов. По этому делу в 2008 году был приговорён к 20-летнему заключению создатель биржи кардеров американец Альберт Альберт Гонсалес. ФБР объявляла Павловича в розыск по этому делу. Однако сейчас его нет в списке разыскиваемых на сайте бюро.

Списки хакеров в Россию

31 октября газета The New York Times сообщала, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали Москве имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.

В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. После этого власти США объявили о готовности принять ряд жёстких мер против такого вида преступлений.

Связывают ли Павловича с этими атаками — неизвестно. В 2017 году в интервью британской газете The Guardian он говорил, что взлом в Интернете государственных сайтов — гораздо проще, чем похищение коммерческой информации.