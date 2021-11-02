Дмитрий Дбар вернулся к исполнению обязанностей главы абхазского МВД

Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар, согласно указу президента, приступил сегодня, 2 ноября, к исполнению своих служебных обязанностей. Этим же указом Аслан Бжания освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра внутренних дел республики.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, при этом вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», - сказал глава республики.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего в этот день.

«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуясь случаем, хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такого не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут», - заявил Дмитрий Дбар.

Сегодня же президент Аслан Бжания принял генерального прокурора Адгура Агрба. Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на сухумской набережной. В соответствии с этим, по информации генерального прокурора, в отношении Дмитрия Дбар Генеральной прокуратурой не был усмотрен состав преступления.