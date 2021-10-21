Валерий Маан: «Первый шел драться наш уважаемый министр»

Ветераны Отечественной войны народа Абхазии на брифинге в Сухуме объявили об образовании объединенного совета ветеранов и заявили, что требуют отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара, участвовавшего в избиении ветеранов на набережной Сухума в День Победы 30 сентября. В случае невыполнения этого требования они готовы начать акцию протеста.

Причиной для проведения брифинга, по словам ветеранов, стал тот факт, что требование отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара, активного участника инцидента на набережной в День Победы 30 сентября, до сих пор не исполнено. На брифинге было также объявлено о создании Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Текст заявления зачитал депутат парламента Абхазии Гиви Кварчия. В нем говорится, что до сегодняшнего дня никто не хотел «политизировать зверское избиение ветеранов войны и депутата парламента сотрудниками милиции, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране». Однако последние события свидетельствуют о том, что рассматривать данный инцидент можно только в политической плоскости:

«Генеральный прокурор доложил парламентскому собранию о привлечении одного из заместителей министра (внутренних дел) и одного сотрудника внутренних дел по суровой статье Уголовного кодекса, предусматривающей длительные сроки наказания. При этом прокурор исключил непосредственное участие самого министра, хотя, по утверждению пострадавших, именно он был инициатором и активным участником события. Сотрудники МВД, которым прокурор предъявил обвинение в совершении общественно опасного преступления, до сих пор не задержаны, не заключены под стражу, а вот дела в отношении депутата Кокая и не связанное с этим происшествие с депутатом Ардзинба оперативно рассматриваются в Верховном суде и передаются в парламент с рекомендацией о снятии неприкосновенности. За такой последовательностью можно усматривать только провокацию, направленную на то, чтобы стравить, столкнуть лбами и махом избавиться от тех и других. По сути, все дело в том, что часть парламентариев, которая оппонирует исполнительной власти в вопросах отчуждения госсобственности, в особенности инфраструктурных объектов, блокирует задуманные и уже согласованные где-то планы и взятые обязательства».

В заявлении говорится, что руководство страны довело энергетику до коллапса, легализовав майнинг, а теперь разводит руками и говорит о необходимости отдать отрасль инвестору, не задумываясь о тяжелых последствиях для государства, экономики страны и платежеспособности населения, именно таким намерениям активно противостоял депутат Гарри Кокая.

Ветераны требуют отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара и обещают, что в противном случае начнут акцию протеста, говорит Гиви Кварчия:

«На фоне того, что силовые структуры начали действовать агрессивно, избивая депутата и сопровождавших его ветеранов, в СГБ приглашают на так называемые беседы в духе сталинской эпохи. Очевидно, преследование политических оппонентов за инакомыслие и защиту национальных интересов. Исходя из того, что по всем видимым признакам президент встал на путь опасных интриг, провокаций и окончательной дестабилизации ситуации, что приобретает угрожающие масштабы для нашего государства, еще раз подтверждаем свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дбара. В противном случае, Объединенный совет ветеранов Отечественной войны, созданный сегодня, начнет подготовку к проведению акции протеста».

По словам Гиви Кварчия, в соцсетях и некоторых СМИ ситуацию опускают на уровень рядовой уличной разборки, но это не соответствует действительности и «замыливает» возмутительный факт избиения ветеранов.

Рассказывая о событиях на набережной в День Победы, их участник и ветеран войны из села Адзюбжа Зураб Кокая сообщил, что прокуратура представила ситуацию так, как будто они сами были зачинщиками драки:

«Решение прокуратуры и то, как все это повернуто в непонятную сторону, как будто это мы нашли их и спровоцировали драку. Вы можете себе представить, насколько здесь все структуры МВД хорошо работают, что после того, как мы вышли из заведения, был выстрел на пирсе, по которому мы шли. Не прошли мы и ста метров, как пришла целая армия агрессивных людей, которые хотели нас растоптать… Вы не забывайте, что тот депутат, который с нами был, – это наш избранник. Я считаю, что все его действия в парламенте были направлены на то, чтобы в стране завтрашний день был светлый. Все эти вопросы, которые он поднимал, даже если там было что-то, что кому-то не нравится, можно было обсуждать за круглым столом. Если через минуту после выстрела, начиная от министра, все там были, значит, это не просто так происходило».

Журналистов интересовало, какую роль в событиях на набережной в День Победы играл министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Об этом рассказал участник инцидента и ветеран войны Валерий Маан:

«Они шли драться, потому что они были в состоянии алкогольного опьянения. И первый шел драться наш уважаемый министр Дмитрий Дбар. Все прекрасно знают, как он пировал в ресторане «Эрцаху», и он пришел сразу, засучив рукава. Вместо того чтобы сказать два слова: «Извините, ребята, сегодня у нас гости, президент там и тому подобное, поздравить, он пришел просто драться и наводить порядки. Сколько примеров того, как в застенках молодых ребят там дубасят?! Мы же все прекрасно это знаем. И нужен ли нам такой министр внутренних дел, который обращается с молодежью гестаповскими методами? Молодежь надо воспитывать, а не избивать. А для этого надо иметь мозги, если нет мозгов, пускай идет домой!»

Ветераны войны из села Адзюбжа вопрос отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара ставили перед президентом страны с первого дня после инцидента, но до сих пор по этому вопросу нет решения. Ветеран войны и глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба считает, что помимо правового пути в Абхазии есть разные возможности для решения сложившейся ситуации. По его словам, необходимо политическое и волевое решение президента и создание таких условий, чтобы подобные страшные факты никогда больше не происходили в Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия