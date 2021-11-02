Обзор грузинской прессы

«Цена, которую заплатили власти за прошедшие выборы, – гарантированное поражение в предстоящих парламентских выборах», – считает политолог Гия Хухашвили. Для того чтобы оппозиция не упустила этот шанс, уже сейчас оппоненты властей должны «усилить появившиеся искорки» или же необходимо появление совершенно новой политической элиты, цитирует эксперта информационное интернет-агентство interpressnews:

«Правительство практически обречено, поскольку оно оставалось на грани проигрыша ранее скомпрометированной политической силе. Ее лидер сидит в тюрьме, а с его партией не могут покончить вот уже девять лет. При этом власти сделали для этого все возможное, они делают все для сохранения власти, но ведь ресурс не бесконечен. Мы наблюдаем за биполярностью, мобилизацией ресурсов и принуждением людей делать выбор между плохим и худшим. В такой битве побеждает тот, у кого больше ресурсов, а значит власть. Мы больше не должны допускать такой биполярности, и пропорциональные выборы это позволяют, что также позволяет утверждать, что при таких выборах у нынешнего правительства нет шансов сохранить власть».

Кроме того, к парламентским выборам положение властей значительно ухудшится, уверен Хухашвили, поскольку они перестали заботиться о решении государственных проблем. «Сейчас все их заботы начинаются и заканчиваются (Михаилом) Саакашвили», – сказал респондент издания.

Прошедшие выборы в органы местного самоуправления выявили серьезные изъяны в процессе, заявил в интервью газете «Квирис палитра» политолог Сандро Твалчрелидзе. Одним из таких респондент издания считает готовность граждан голосовать не за конкретную партию, но против неугодных им. На некоторых избирательных участках был установлен рекорд явки, утверждает Твалчрелидзе, причем, учитывая настрой местных жителей, можно с уверенностью сказать, что выбор они делали не в пользу «лучшего», но против «худшего». Есть и другие процессы, вызывающие негодование у политолога:

«Например, что связывает Гиги Угулава с Поти или Хатию Деканоидзе с Кутаиси? Как правило, мэром города должен быть человек, который на подсознательном, клеточном уровне чувствует проблемы своего города. Поэтому складывается впечатление, что у нас кандидаты выдвигаются только по партийной повестке, и избиратели голосуют, руководствуясь таким же принципом. Никто не думает о развитии города или муниципалитета, заявляют: «лишь бы во власть не пришел тот, кто нам не нравится». Но государство не сможет развиваться таким образом. Я считаю, что для нашей страны было бы намного лучше проводить выборы по полностью мажоритарной системе. Лучший мэр – независимый профессионал, который не подчиняется партийной дисциплине. Людей, которые могли бы хорошо руководить городом, много, но они остаются вне игры из-за того, что партия их не выдвинула».

Именно поэтому необходимо немедленно приступить к изменению избирательного законодательства, считает респондент издания, иначе в Грузии будет всегда наблюдаться поляризация как среди политиков, так и в обществе.

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Несмотря на обещания аджарских властей и мэрии Батуми часть пострадавших от разрушения корпуса по улице 26 мая до сих пор не получила помощи, пишет информационное интернет-агентство batumelebi. На столь безразличное отношение к проблемам пострадавших жалуется гражданка Инга Кечакмадзе, у которой был открыт салон красоты в обрушившемся здании:

«Если бы еще три недели назад мне сказали, что мне потребуется помощь, я бы рассмеялась, но сегодня я в таком отчаянии и безнадежности, что прошу ее у всех. (Власти) мне никакой помощи пока не оказали. Я открыла салон в том доме на кредит, взятый в банке, в который я ежемесячно вношу 900 долларов. Я застраховала и кредит, и помещение, но в банке мне не приостановили выплату, не заморозили ее. Я не знаю, что мне делать. Я несколько раз обращалась в мэрию, сказали: да, мы вам поможем, но прошло уже три недели».

В мэрии Батуми изданию сообщили, что комиссия, созданная для решения проблем пострадавших, не рассматривает вопрос помощи людям, на которых в поврежденном здании была оформлена коммерческая площадь. «Возможно, по этому вопросу будет создана новая комиссия», – заявили представители городских властей.