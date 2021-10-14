Батумская трагедия поселила в городе страх 

Мэрия Батуми выделит 500 тысяч лари на полный демонтаж здания, часть которого обрушилась 8 октября. После трагедии, унесшей жизни девяти человек, без крова над головой остались 53 семьи. В мэрии обещают поселить их в новый корпус, который будет возведен на месте разрушенного.

Семиэтажное здание, которое частично обрушилось в Батуми 8 октября, более непригодно для жилья, – к такому решению спустя почти неделю после трагедии пришли городские власти. Эксперты, работавшие на месте катастрофы, постановили, что оставшуюся часть корпуса необходимо демонтировать, сообщил сегодня глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе:

«Это здание подлежит демонтажу, его укрепление невозможно. Соответственно, мэрия Батуми мобилизовала для этого финансовый ресурс, который на сегодняшний день составляет 500 тысяч лари. Все жители эвакуированы, расходы на гостиницы и сопутствующие услуги берет на себя мэрия. На эти цели в резервном фонде мобилизованы определенные средства, и к ним будут добавлены около 800 тысяч лари из бюджета».

Процесс демонтажа будет проходить поэтапно, возможно, на протяжении двух лет, полагают в муниципалитете. Что касается пострадавших в ходе обрушения здания и оставшиеся из-за запланированного демонтажа без жилья 53 семьи, пока лишь 23 из них смогли воспользоваться предложением мэрии временно переселиться в съемные квартиры или гостиницы, остальные остановились у родственников и близких.

Правительство Аджарии и власти Батуми пришли к соглашению с пострадавшими жителями обрушившегося здания: на месте демонтированного корпуса будет возведен новый с такими же параметрами, но, естественно, безопасный. Всем пострадавшим будут предоставлены квартиры в новостройке:

«Все остались довольны предложением. Сейчас главное, чтобы это обещание исполнили. Все довольны, посмотрим, что будет дальше», – цитирует одного из жителей обрушенного корпуса сайт телекомпании «Рустави 2».

Тем временем финансовую помощь Батуми решил оказать и Тбилиси, сообщает мэр столицы Каха Каладзе:

«Вы знаете, что из-за пандемии мы планировали отметить «Тбилисоба» в телевизионном формате музыкальной программой с участием более 200 музыкантов и солистов, двух оркестров, ансамблей. Однако после трагедии, произошедшей в Батуми, мы отказались от музыкальной части «Тбилисоба». Мы приняли решение: сумму, которая должна была быть потрачена на этот концерт, перечислить в фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в ходе этого тяжелейшего случая».

По сообщению разных СМИ, на «музыкальную часть» планировалось потратить около 500 тысяч лари. Как распорядятся городские власти Батуми этой суммой, пока не уточняется. Пока неизвестно, во сколько обойдется и возведение нового корпуса.

И это не единственное, чему в сложившейся ситуации должны уделить внимание в мэрии, считает представитель движения «Батуми» Шота Гуджабидзе. После трагедии в городе поселился страх, утверждает он. Об этом говорят и заявления представителей муниципальной инспекции о непрекращающихся звонках местных жителей с просьбой проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы.

«У нас (в Батуми) было много подобных случаев из-за непредусмотрительности людей, возводивших или ремонтировавших здания. Например, четыре года назад во время пожара в гостинице «Лео Гранд» погибли 11 человек. Бывали случаи обрушения балконов, которые заканчивались трагически. Кроме того, во время возведения корпусов, которые строятся сегодня, тоже погибло много людей. Жизненно важно создать эффективную инспекцию надзора за строительством и ремонтом зданий. Вы ведь видите, что за неосторожностью следуют фатальные результаты», – заявил Шота Гуджабидзе.

Этим словам активиста предшествовали схожие заявления грузинских политиков. О том, что необходимо ужесточить нормы для повышения эффективности служб строительного надзора, говорили председатель парламента Грузии Каха Кучава и министр экономики Натия Турнава, впрочем, также без каких-либо подробностей.