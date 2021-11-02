И министр в кресле, и требование его отставки все еще в силе

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар восстановлен в должности. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. При этом сообщается, что Дбар будет подвергнут дисциплинарному взысканию. Министр принес извинения ветеранам и пообещал, что инциденты, подобные тому, что имел место 30 сентября на набережной Сухума, впредь не повторятся. Напомним, он был отстранен от должности по собственному желанию на время проведения расследования. Между тем требование ветеранов о его отставке пока остается в силе. Они анонсировали проведение акции протеста 4 ноября.

Генеральная прокуратура Абхазии отреагировала на требование отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара. Оно содержится в резолюции, принятой по итогам митинга ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и молодежи в воскресенье, 31 октября, в селе Адзюбжа Очамчырского района. Кроме того, у Абхазского драмтеатра 4 ноября анонсирована новая акция протеста с тем же требованием. В заявлении Генпрокуратуры, в частности, говорится:

«Выводы органа предварительного расследования основаны на установленных фактических данных в ходе проведенных следственных действий, в частности, свидетельских показаний участников произошедшего конфликта 30 сентября 2021 года на набережной Махаджиров в городе Сухуме, в числе которых жители села Адзюбжа Очамчырского района, ветераны Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 гг. При проведении допросов замечаний и дополнений со стороны участников уголовного судопроизводства не поступило».

Процитировав обвинения в свой адрес из резолюции митинга, Генпрокуратура расценила их как «дискредитацию с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан» и как «желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность». В связи с чем предостерегла «воздержаться от подобных высказываний впредь».

Сделал заявление и Союз политических партий и организаций Абхазии. В нем, в частности, говорится:

«Президент Республики Абхазия А. Г. Бжания неоднократно озвучивал свою приверженность решать возникшую проблему исключительно в рамках закона. Союз политических партий и организаций Республики Абхазия также убежден, что иных альтернативных способов решения данной проблемы не существует. Требования ультимативного характера уводят от решения проблем в рамках закона и сами по себе являются путем к беззаконию. Только соблюдение законов Республики Абхазия и соответствующих демократических процедур может являться путем к построению справедливого общества, права граждан в котором не будут нарушаться ни при осуществлении властных полномочий, ни при наличии боевых заслуг перед страной… Применение ультиматумов, шантажа и угроз, как формы давления на компетентные органы, считаем неприемлемым и недопустимым».

Заявление подписали представители пяти политических партий – «Амцахара», «Айтайра», «Единой Абхазии», Народного фронта Абхазии и Коммунистической. Четыре из них можно назвать провластными, что касается КПРА, то она уже много лет перед президентскими выборами обращается с призывом к своим членам голосовать по собственному усмотрению, но в данном случае, очевидно, ее позиция обусловлена желанием сохранить в стране стабильность. Кроме этого, заявление поддержали республиканские общественные организации «Апсадгьыл», «Абзанхара», «Наш дом – Абхазия», Форум молодежи Абхазии, ЭФ «Ахьыпшымра».

Высший совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» опубликовал сегодня заявление, в котором призвал своих сторонников выйти послезавтра на акцию протеста перед Абхаздрамтеатром. В заявлении, в частности, сказано:

«Мы надеемся, что Дмитрий Дбар, как сын нашего легендарного командира С.П. Дбара, до 4-го числа примет мудрое и правильное решение и сам подаст в отставку... Катастрофическое положение дел в энергетике, невыполнение инвестпрограммы, игнорирование переписи населения, системные задержки с выплатой пенсий и пособий, отказ в финансовой помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствии, провал программы вакцинации населения для борьбы с эпидемией ковид-19 и связанный с этим скандал с компьютерным томографом, когда публично вводили в заблуждение общественность, все это показывает нам правильность выдвинутых еще летом нынешнего года требований «Аруаа» о смене правительства. Мы находимся в глубоком системном кризисе, а наше государственное телевидение неустанно придумывает передачи об успехах властей. Удачный курортный сезон не смог компенсировать некомпетентные, непрофессиональные действия наших руководителей».

Остальные политические партии из тех 11, которые зарегистрированы в Абхазии, а также политически активные общественные организации пока свое мнение о намеченной протестной акции не высказали.

Прозвучало и немало комментариев интернет-пользователей. Вот несколько мнений:

«В свое время оппозиция добилась отставки министра МВД Л. Ю. Дзяпшба. Теперь ситуация аналогичная. Лучшим выходом из этого положения была бы добровольная отставка министра. Лучше уйти самому, чем быть уволенным, будет настоящий мужской поступок. Если бы он один на один подрался с депутатом, то еще можно было его понять. Но массовое избиение сотрудниками правоохранительных органов ветеранов в День Победы ни в какие ворота не лезет».

«Прокуратура не усмотрела в действиях министра ВД ничего противозаконного и тем самым оставила президенту возможность не увольнять его. Замы явно переусердствовали – уверен, что ветераны сами полезли в драку, к сожалению, но это не оправдывает такой жестокости со стороны силовиков. Думаю, что Дмитрия Дбар в качестве министра оставят. И это правильно. Во-первых, ему удалось добиться определенных успехов за короткий срок, особенно в борьбе с распространением наркотиков. Во-вторых, если уволить министра в этой ситуации, то больше ни один милиционер не будет реагировать на стрельбу на улице – в общем, будет создан нехороший прецедент, когда главного борца с преступностью фактически наказывают за то, что он не закрыл глаза на нарушение общественного порядка».

«А недовольную оппозицию посадить за нарушение локдауна? Это не есть хорошо. Хотя, уступив по поводу Дбара, власть пошатнется. А оппозиция, вкусив свежей крови, потребует еще свежатинки. Тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и позор. При всей неоднозначности ситуации Д. Дбар работал, в общем, неплохо».

«Все должны получить по справедливости. Выгораживать министра тоже не вариант, стоял и смотрел, как граждан избили до такой степени, что они лежали на асфальте и в дальнейшем уехали в больницу с травмами. Многие пытаются придать этому событию политический градус. Но виновен в событии градус не политический, а алкогольный».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским блогером Олесей Маланкой и попросило ее высказаться о разгоревшейся дискуссии. Она против проведения протестной акции:

«На сегодня я считаю главу МВД эффективным министром. В СМИ много публикаций, которые подтверждают качественную работу Министерства внутренних дел. Особенно в борьбе с наркоторговцами, с наркоманией. Что касается самой ситуации, которая возникла 30 сентября, я вообще считаю, что не нужно было все так раздувать. Любое праздничное мероприятие, свадьба подразумевают под собой не только веселье, но и, к сожалению, случаются на них и драки. Мое личное мнение, что подрались в первую очередь мужчины. Я, как педагог, как воспитатель, как психолог, когда в школе случаются конфликты между детьми, всегда работаю на примирение. И в этой ситуации мужчин должны были собрать старшие в узком кругу и помирить. Потому что произошедшее не красит никого, кто в нем участвовал. Нам, обычным гражданам, не нужно было про это знать. Если кто-то решил воспользоваться этим скандалом, а ситуация такова, что в последние три-четыре месяца мы видели, что искали поводы, чтобы предъявить претензии президенту, то, да, нашли повод».

Она напомнила, что Генпрокуратура Абхазии не нашла в действиях Дмитрия Дбара признаков уголовного преступления.

Уже после нашей беседы на официальном сайте президента Абхазии появилось сообщение, что Дмитрий Дбар сегодня приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Тем же указом он освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, при этом вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», – сообщил Аслан Бжания.

Дмитрий Дбар, в свою очередь, сказал: «Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте, и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия