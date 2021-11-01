В Адзюбже решили: место протеста изменить нельзя

Участники акции протеста в селе Адзюбжа накануне вновь требовали отставки министра внутренних дел Республики Абхазия Дмитрия Дбара. Они намерены собраться и в этот четверг на другой, более масштабный митинг у здания Абхагосдрамтеатра в Сухуме.

В воскресенье, 31 октября, в три часа дня в селе Адзюбжа Очамчырского района начался митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, пострадавших в ходе инцидента с правоохранителями на набережной Махаджиров в Сухуме 30 сентября. Они требовали отставки министра внутренних дел РА Дмитрия Дбара.

Помимо выступивших на нем ветеранов войны, получивших телесные повреждения на набережной, – Зураба Кокая, Валерия Маргания, парламентария Гарри Кокая, к собравшимся обратился и и.о. главы администрации Очамчырского района Беслан Бигвава:

«Эта ситуация никому не нравится. Если мое мнение спросите, мне она тоже не очень нравится. Вообще не нравится. Но если мы выбрали этот путь – строить правовое государство, должны оценку давать не я и не кто-то из нас. Сейчас прокуратура занимается и дает оценку этому. Мы не должны отступать от закона – это лично мое мнение».

И это выступление, и выступление героя ДНР Ахры Авидзба, аудиозапись которого была сделана съемочной группой канала «Абаза-ТВ», привлекли повышенное внимание общественности. Авидзба, возглавлявший уличные акции января 2020 года, приведшие к отставке четвертого президента Абхазии Рауля Хаджимба, вместе с пятью своими друзьями из ДНР был в марте этого года арестован в Сухуме и обвинялся в незаконном хранении оружия с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозило от двух до шести лет лишения свободы. 11 июня Авидзба был приговорен судом Гулрыпшского района к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафу в 10 тысяч рублей. Ахра Авидзба на митинге сказал:

«Прокуратура… Это я заявляю… Она не будет работать в пользу народа, никого из нас. Она будет работать только в пользу руководства».

По итогам митинга была принята резолюция. Текст ее зачитал глава администрации села Адзюбжа Дмитрий Абухба:

«Мы, собравшиеся воины и молодежь, крайне возмущены отсутствием со стороны руководства Абхазии морально-нравственной оценки и законного решения в адрес Министерства внутренних дел. Избиение ветеранов произошло в святой для нашей Родины день 30 сентября – День Победы и Независимости. На протяжении более месяца мы, поверив обещаниям властей, не предпринимали ни одного действия, выходящего за рамки правового поля. Однако самоустранение президента, умышленное затягивание им принятия законного решения, бездействие, преступная фальсификация, подлог, подмена со стороны Генеральной прокуратуры не оставляют нам надежды на справедливое и законное решение со стороны руководства страны. Исходя из изложенного, обращаемся ко всему народу Абхазии, кому небезразлична судьба нашей Родины, кто верит в сохранение государственности вне зависимости от политических предпочтений, готов всеми возможными средствами и методами отстаивать морально-нравственный кодекс патриота Апсны, присоединиться к нашему справедливому законному требованию к президенту Абхазии – отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел (аплодисменты). Мы призываем всех неравнодушных собраться на площади у Абхазского драмтеатра 4 ноября в 13:00».

Напомним, что Объединенный совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии был создан в октябре после резонансного инцидента на набережной Сухума. Представители совета требуют отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбара, который сам попросил президента временно отстранить его от занимаемой должности на время расследования. Генпрокуратура по итогам доследственной проверки сочла необходимым обратиться к президенту рассмотреть целесообразность нахождения Дмитрия Дбара на должности министра внутренних дел. Однако президент неделю назад оправился в рабочую поездку в Москву, так и не огласив своего решения по этому вопросу. В связи с этим Объединенный совет организовал встречи с общественностью в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах, а также в селе Адзюбжа.

Отклики на резолюцию митинга в абхазском интернет-сообществе оказались разноречивыми. Так, блогер Сария Чамагуа написала: «Хочется задать вопрос тем, кто сейчас, находясь в оппозиции, манипулирует ветеранами и раскачивает данную тему для своей выгоды… Сейчас у вас повод вернуть власть? За это вы решили выделиться?!»

Сторонники власти также возмущались:

«Собрали 15 человек и требуют отставки Дбара, а мы, 100 тыс. человек, не хотим, чтобы он ушел»;

«Отставки Дбара требуют те, которые не хотят порядка и спокойствия, и чтобы было такое большое число раскрываемости преступлений»;

«Сколько бездельников в Апсны! Настоящие ветераны не ведут себя так... Вы провокаторы, это очевидно!»;

«Идите работать»;

«Успокойтесь уже, надоели вы».

Кто-то многозначительно заметил: «У драмтеатра? Этим все сказано».

Тут надо сделать небольшой экскурс в новейшую историю Абхазии. Когда во время президентских выборов 2004 года в республике произошел первый и весьма глубокий внутриполитический раскол, сторонники кандидатов в президенты Сергей Багапша и Рауля Хаджимба проводили большие митинги, соответственно, на площади Свободы и у здания Абхазгосфилармонии. Наблюдатели считали, что они «мерялись» числом сторонников. К счастью, тогда удалось найти спасительное компромиссное решение… А вот во время президентства Александра Анкваба тогдашняя оппозиция начала собирать свои протестные митинги, сперва не слишком многочисленные, на площади (точнее, просто на площадке, площади там никакой нет) перед зданием Абхазгосдрамтеатра им. С. Чанба. 27 мая 2014 года они закончились штурмом здания администрации президента и досрочными выборами главы государства.

Пришедшая ей на смену политическая оппозиция вначале настояла на проведении референдума о досрочных президентских выборах, но, когда тот провалился, тоже облюбовала данную площадку для проведения своих протестных митингов. (Как сказал на пресс-конференции один из ее тогдашних лидеров, «нам это место тоже нравится».) Дело закончилось новым удачным штурмом того же здания в начале 2020 года и еще одними досрочными президентскими выборами.

«Ну, все, будем считать, что счет 1:1, и навсегда покончим с этой ужасной практикой!» – умоляюще воскликнули тогда те, кому она надоела до чертиков. Но сейчас некоторые вспоминают, что в разгар нынешнего турсезона ветеранская организация «Аруаа» пообещала: если власть не изменит своей политики и ситуацию в стране к лучшему, ветераны призовут в конце октября – начале ноября к массовым акциям протеста.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия