Мадина Бутба: «Пациенты очень быстро тяжелеют»

Коронавирус бьет новые антирекорды в Абхазии. За последние сутки в республике выявлено 207 инфицированных, а за последние два дня в больницах скончались пять человек. Начальник медицинской службы и врач-педиатр сухумского ковидного кабинета Мадина Бутба рассказала в интервью «Эху Кавказа» о том, как изменилась симптоматика ковида после распространения в республике нового «дельта»-штамма.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что по результатам ПЦР-тестирования 629 человек диагноз COVID-19 вчера был подтвержден у 207. В стационарах Абхазии лечатся 268 человек, 56 – в тяжелом состоянии. За два последних дня скончались пятеро больных.



Врач-педиатр ковидного кабинета Мадина Бутба рассказала о том, как переносят коронавирус дети. В отличие от предыдущих волн пандемии, сейчас бессимптомных среди них практически нет:

«На прием к нам в среднем в день приводят около 20 детей. Работаем в две смены: с половины десятого до часу дня. ПЦР мы берем до 12.00 в будние дни, а в субботу – до 11.00. Ковидный кабинет работает до шести часов. Раньше у нас как было: дети бессимптомно переносили ковид, а сейчас начала появляться симптоматика, это обычные, как при ОРВИ, симптомы: температура, слабость, вялость, все это естественно присутствует, плюс бронхиты, и очень часто бывают пневмонии. На примере вчерашнего дня у меня было четыре семьи, где сначала заболели родители, а потом они приводят своих детей, потому что у них начинают выявляться симптомы вирусной инфекции. Мы вот делали вчера ПЦР, у нас в списке были до 18 человек, шестеро из них были положительные».

По словам Мадины Бутба, самому маленькому ее пациенту было всего четыре месяца. У детей, как и у взрослых, очень быстро развивается пневмония, и чем ребенок моложе, тем тяжелее ее переносит. К счастью, дети в основном болеют в средней и легкой форме. Лечение надо начинать вовремя, затягивать нельзя.

Она сообщила, что в Гудаутском ковидном госпитале подготовлено детское отделение на тот случай, если возникнет необходимость в госпитализации, но пока в стационарах детей нет.

Мадина Бутба еще и начальник медицинской службы Сухумской инфекционной больницы, в которой развернуто ковидное отделение. Она говорит о том, что состояние поступающих в стационар пациентов очень быстро ухудшается, так как новый штамм более агрессивен:

«Очень много положительных результатов. И не как раньше, когда были пациенты с легкой степенью тяжести. Сейчас фактически очень быстро все тяжелеют, прямо на вторые и третьи сутки. «Дельта» – более агрессивный штамм и сильнее действует на организм.

– А что происходит сейчас в вашей больнице? Какая там ситуация?

– Конечно, у нас на сегодняшний день 39 человек находятся в отделениях, есть пациенты и в реанимации под кислородом. Фактически все пациенты у нас, даже с минимальной дозировкой, на кислороде. Слава богу, мы с ситуацией справляемся, я не могу сказать, что у нас в больнице хуже ситуация, чем в других. Я даже думаю, что одна из лучших. Все стараемся, и, я думаю, что мы справляемся».

Медики в Абхазии работают на пределе своих возможностей. Мадина Бутба уверена, что требования к соблюдению антиковидных мер надо ужесточать, но врачи повлиять на поведение людей не могут, им остается только взывать к их сознательности и ответственности.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет около 32 тысяч человек, летальных случаев 461.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия