Сегодня в Абхазии пять официальных и неопределенное число стихийных свалок. В республике пока нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Как обстоят дела с уборкой мусора на улицах Сухума?

– Как вы оцениваете работу коммунальных служб? Регулярно ли убирают мусор в вашем районе?

Гунда Габния: В нашем районе мусор убирают только на трассе, где стоят мусорные баки. А где таксопарк – мусоросвалка, все сбрасывают туда. Мы дышим этой вонью, мы не можем выйти на улицу, у нас завелись тараканы, крысы. Возмущению нет предела! Наши балконы выходят в таксопарк. У нас крысы больше кошек. Кто-то кур держит, каждый день пропадает домашняя птица, крысы уносят.

– Когда эта проблема у вас появилась?

Гунда Габния: Эта проблема появилась с тех пор, как здесь устроили свалку, наверное, год будет. Здесь столовая, люди питаются, и эта вонь… Люди, которые там кушают, они находятся внутри всего этого, а свалка растет и растет.

Оган: В Новом Афоне у нас чисто. Но вдоль центральной трассы от Псоу до Сухума и дальше, возле дороги, находятся стихийные свалки, брошенные старые автомобили, газовые приборы. Мне кажется, что коммунальные службы должны обратить пристальное внимание на это и убрать. На стационарных постах ДПС ГАИ стоят битые, ржавые машины. Лучше все это убрать.

Астанда Ардзинба: В моем районе регулярно убирают мусор, я не могу жаловаться. Я живу в Сухуме, в центре. Но меня беспокоит то, что я наблюдаю по всей стране, – это стихийные свалки. Особенно в селах, там, где живут мои родственники, в Гудаутском районе, там нет вообще мусорных контейнеров. Даже сбор не производится мусора. И люди просто сбрасывают его в речки, куда-нибудь в лес скидывают. И местные жители никак не обеспокоены этой проблемой, вообще не видят проблемы ни районные власти, которые должны были организовать хотя бы сбор мусора в этих районах. Что касается мусора в Сухуме, он уже не помещается, и его вывозят в другой район. Но для нас почему-то даже это не стало сигналом, чтобы как-то стимулировать, может быть, людей, предпринимателей, государство к реализации проектов по переработке мусора.

Диана: Я живу в районе рынка. На территории, где располагается мой дом, коммунальные службы справляются, каждое утро у нас убирают мусор. Мы своими силами стараемся поддерживать чистоту. Но именно район рынка, конечно, оставляет желать лучшего, потому что после того, как закрывается рынок, антисанитария полнейшая. Я считаю, что этот вопрос, конечно, нужно поднимать. Неприятно видеть горы мусора. Много бродячих собак, которые это все разносят.

Нодар: В нашем районе в Сухуме очень чисто. Буквально вчера я вышел с друзьями на набережную и заметил, что у нас очень чисто. Мы хотели провести субботник, но у нас не получилось, потому что было очень чисто, и наши коммунальные структуры занимаются уборкой, очисткой, вывозом мусора, практически каждый день утром и вечером.

Лана Ашба: В моем селе Лашкендар Очамчырского района люди сами убирают мусор. Мы не видели, чтобы кто-то приехал и убирал мусор. У нас стоят специальные мусорные баки. Когда собирается мусор, приезжает машина коммунальной службы и забирает все.

Светлана Матосян: Я живу рядом с площадью Свободы, у нас стоит несколько мусорных контейнеров. В принципе, каждое утро, когда выбрасываю мусор, я вижу, что они опустошены, значит, каждый день их убирают. В нашем районе все нормально.

Аляс: Я проживаю на углу улиц Абазинская и Басария. Есть ребята, которые каждый день убирают улицу, приезжают машины, которые освобождают контейнеры от мусора.

– Бывают стихийные свалки?

Аляс: Есть несанкционированные свалки в городе и за городом, хаотичный выброс мусора на ВИЭМе, например, в реки выбрасывают огромное количество мусора. Нехватка не то что рабочих кадров и даже контейнеров, а нехватка, наверное, грамотности. Нужно обучать с детства. У нас, к сожалению, в этом плане есть некая необразованность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия