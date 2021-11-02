Анатолий Бибилов напомнил о действующем в республике законе «О противодействии коррупции». Ссылаясь на одну из его статей, президент Южной Осетии подписал указ об утверждении формы декларирования доходов и имущества лицами, претендующими или уже состоящими на госслужбе.

Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» отмечает, что декларирование доходов уже было прописано в законе о правительстве, но это требование никогда не исполнялось:

«Начнем с того, что у нас до этого указа в конституционном законе «О правительстве Республики Южная Осетия» существует такое положение, такая статья, которая обязывает председателя правительства, всех членов правительства предоставлять информацию о своих доходах и доходах членов семей после их назначения на должности. Когда их назначают, с этого момента они каждый год должны предоставлять эти данные. Ни разу эти данные они пока не представили. Мы ставили этот вопрос несколько раз, я ставил перед президентом, но не получили ответа. То есть они не исполняют нормы закона уже действующего. Сейчас президент издал указ, я не знаю, насколько он будет действенным, насколько он будет исполняться. Потому что, например, действующий закон не исполняется, и, когда мы указали на это президенту как руководителю исполнительной власти, он не обратил на это никакого внимания. То есть это ему было неинтересно. Поэтому я думаю, что это останется на бумаге и станет очередным указом, который не будет исполняться».

Закон о правительстве Южной Осетии был принят еще в мае 2014 года, подписал его в июле того же года тогдашний глава республики Леонид Тибилов. Спикером парламента на тот момент был действующий президент Анатолий Бибилов. В статье 9 прописано, что председатель правительства, его заместители, министры, руководитель администрации президента не позднее 1 апреля должны были ежегодно предоставлять сведения о доходах и имуществе. С 2014 года, по словам парламентария, это положение так и не было реализовано. Не все так просто и с открытостью данных. По закону они могут быть опубликованы «по решению Президента Республики Южная Осетия или Парламента Республики Южная Осетия».

Указ Анатолия Бибилова, подписанный накануне, расширяет очерченный круг декларантов и обязывает отчитываться о доходах и имуществе граждан, претендующих на замещение должностей государственной службы Республики Южная Осетия и государственных служащих Республики Южная Осетия. Часть полученных сведений предоставляется Управлению по вопросам борьбы с коррупцией при администрации президента. Широкой общественности они могут быть представлены (если речь не идет о государственной тайне) на сайтах соответствующих ведомств, в случае их отсутствия – по запросу журналистов.

Югоосетинский журналист Ирина Дамбегова говорит, что речь в указе идет о людях, которые должны быть кристально чисты. Успех в реализации антикоррупционной деятельности журналистка видит в открытости и прозрачности:

«Самый главный борец с коррупцией в других странах – это США, но даже у них коррупция через эти узаконенные лоббистские группы процветает махровым цветом. Так что будем реалистами, не будем наивными детьми. Народ-то умный. По большому счету это может быть разве что попыткой, если без всякой предвзятости посмотреть на опубликованный и уже изданный указ. Получается, что предпринимается попытка загнать коррупцию в разумные пределы. Об этом говорят многие, и очень часто встречается эта фраза. С точки зрения чистого закона эта фраза сама по себе неприемлема, но таковы суровые реалии жизни. Поэтому все это понимают, но какие-то кампании периодически начинают. Другое дело, что в таких неустоявшихся системах, как Южная Осетия и даже в России, история государственности которой насчитывает тысячелетия, этот вопрос всегда стоял остро. На мой взгляд, указ может быть действенным, если каждая декларация будет публиковаться и народ будет согласен с тем, что, да, больше у этого человека ничего нет. Народ хочет знать, будет ли это публиковаться в том же «Хурзарине» (государственная газета), в «Южной Осетии» и на всех государственных информационных ресурсах».

Об Управлении президента Южной Осетии по вопросам противодействия коррупции собеседникам «Эха Кавказа» ничего не известно. Информацию о начале его работы или, возможно, реформировании старой структуры широкая общественность также не получала. Сведения можно найти на официальном сайте главы государства, где управление обозначено как отдельное подразделение администрации президента. Возглавляет его бывший начальник криминальной милиции Андрей Цховребов, который после смерти в стенах ведомства задержанного силовиками Инала Джабиева был отстранен от работы. 24 сентября 2021 года указом президента ему присвоен классный чин государственной гражданской службы Республики Южная Осетия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия