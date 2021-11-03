Дело о заговоре с целью захвата власти: в Тбилисском городском суде опросили шесть человек

В рамках расследования по делу о заговоре с целью свержения власти, в Тбилисском городском суде опросили шесть человек. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.

Следователи Службы государственной безопасности (СГБ) опросили членов движения «Свободная зона» и «Измени» в присутствии судьи-магистрата.

По словам свидетелей, информация СГБ о том, что фигуранты дела говорили о плане свержения власти, не соответствует действительности.

Член «Свободной зоны» Майя Миндиашвили заявила, что разговор состоялся в библиотеке Саакашвили за несколько дней до выборов, где обсуждалось, какие рычаги следует использовать для протеста и предотвращения перевода Михаила Саакашвили в лечебный центр Глданской тюрьмы. Опрошенные считают начатое СГБ расследование абсурдным.

Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.

Глава СГБ Григол Лилуашвили заявил журналистам о превентивном характере следствия – по его словам, расследование начато, чтобы предотвратить государственный переворот.

Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.