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Байден пригласил Грузию на «Саммит за демократию»
Грузия включена в число стран, которые Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию». Список государств опубликовало американское издание Politico.
«Саммит за демократию» состоится в режиме видеоконференции 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры государств и правительств, представители гражданского общества, благотворители, лидеры частного сектора. Примерно через год после виртуальной встречи планируется провести второй саммит с личным присутствием, пишет СОВА.
По данным Белого дома, на онлайн-конференции в декабре будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.
Отметим, что в списке, опубликованном изданием Politico, из соседей Грузии оказалась только Армения. Ни Россия, ни Турция, ни Азербайджан среди приглашенных на саммит стран не числятся. В саммите также примут участие Украина и Молдова.
Другие новости дня
Великобритания первой в мире одобрила «пилюлю» от COVID-19. Видео
Великобритания в четверг стала первой в мире страной, одобрившей использование препарата против COVID-19, разработанного американскими корпорациями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.
Препарат молнупиравир разработан в виде пилюли и рекомендован для использования людям в начальной стадии заболевания, до развития осложнений. Он рекомендован, в частности, людям из группы риска - тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Это первый препарат от COVID-19, предназначенный для массового использования. До сих пор специфические препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжёлом состоянии.
Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска.
В Британии - как и в других европейских странах - с наступлением осени растёт число инфицированных коронавирусом, даже несмотря на относительно высокий процент вакцинации. Число новых случаев инфекции за сутки иногда достигает максимальных значений с начала пандемии - как, например, в Германии, где за последние сутки выявлено более 33 тысяч инфицированных. При этом число смертей по-прежнему существенно ниже, чем прошлой осенью и весной, что связывают с эффектом вакцинации: большинство пациентов с тяжёлым течением инфекции по-прежнему составляют непривитые.
В Британии с лета отменены практически все ограничения, связанные с эпидемией. В большинстве стран ЕС это не так - там существует обязанность носить маски в помещениях, а в общественные места можно попасть только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом. Полный локдаун, по образцу прошлого года, был введён только в Латвии.
Близки к локдауну меры, принятые российскими властями, объявившими дни с 30 октября до 7 ноября нерабочими. В ряде регионов этот режим будет продлён ещё на неделю. Власти Москвы заявили, что 8 ноября локдаун закончится, однако сохранится ряд введённых ранее ограничений.
Уже около 2-х недель, по официальным данным, от COVID-19 в России умирают более 1 тысячи человек в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире.
США обещают $10 млн за сведения о лидерах группировки DarkSide
Госдепартамент США объявил вознаграждение размером до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или место проживания любого из главных участников хакерской группировки DarkSide, которую ФБР связывает с Россией. Кроме того, до пяти миллионов долларов обещано за информацию, которая поможет арестовать в любой стране участников DarkSide.
В мае хакеры из группы DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
В июле американское правительство предложило вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или определить местонахождение киберпреступников, атакующих американские объекты по заданию иностранных государств.
После серии громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина принять меры для прекращения их деятельности. Однако число хакерских атак из России, в том числе с использованием программ-вымогателей, не уменьшается.
В Грузии запрещенных в служении монахов выдворили из монастыря и доставили в полицию
Нескольких монахов, запрещенных в служении, выдворили из мужского монастыря в селе Салхино Мартвильского муниципалитета и доставили в отделение полиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Кадры противостояния священнослужителей с сотрудниками МВД Грузии были засняты сегодня на рассвете и опубликованы в Facebook.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Группа монахов в течение двух месяцев отказывалась подчиниться соответствующему указу недавно назначенного митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). 29 октября бунтари получили письмо с подписью секретаря Каталикос-Патриарха всея Грузии, протоиерея Михаила Ботковели. В нем монахов призывали покинуть монастырский комплекс в Салхино до 4 ноября.
Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года. В последние месяцы Калаиджашвили неоднократно пытались помешать провести литургию в салхинском соборе Рождества Богородицы. Такие эпизоды заканчивались драками сторонников и противников Калаиджашвили прямо во дворе древнего храма.
Некоторые прихожане связывают сегодняшние события в Чкондидской епархии с политикой. Они называют задержания монахов «спецоперацией» против оппозиционно настроенных священнослужителей и прихожан.
По сообщениям СМИ, ситуация в Салхино до сих пор остается напряженной. Десятки человек – сторонники и противники митрополита Стефане, находятся возле церковного комплекса в Мартвильском муниципалитете.
В Грузии от коронавируса скончались еще 62 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 300.
За сутки в стране выявили 5340 новых случаев коронавируса. Накануне провели 55 301 тест: PCR-тестов – 22 757, экспресс–тестов на антиген – 32 544.
Выздоровел еще 3631 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 743 511, выздоровевших – 681 919.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,66%, за последние 14 дней составляет 9,45%, за неделю – 9,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4063 человека, всего в Грузии использовано 1 995 150 вакцин.
Украина выразила протест против приезда Путина в Севастополь
МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с поездкой президента России Владимира Путина в аннексированные Крым и Севастополь. В заявлении ведомства подчеркивается, что не согласованный с Украиной визит в Киеве считают грубым нарушением международного права и обязательств России.
Путин неоднократно посещал Севастополь и Крым после аннексии, Украина каждый раз после этих визитов выражает протест.
В ходе нынешней поездки Путин, в частности, принял участие в онлайн-заседании Высшего совета Союзного государства России и Беларуси, на котором были подписаны так называемые союзные программы. Александр Лукашенко в своем выступлении, по всей видимости в шутку, посетовал, что Путин не взял его с собой в Крым. Беларусь формально не признает аннексию Россией Крыма, хотя и не поддерживает международные резолюции, осуждающие эту аннексию.
Ранее Путин выступил в Севастополе перед сооруженным в этом году мемориалом, посвященным завершению Гражданской войны в России. Памятник включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие красных и белых, и женскую фигуру – по замыслу скульптора, это образ матери-России, «призывающей к примирению своих сыновей». Свою речь Путин приурочил ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. По словам Путина, «мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство». Он также заявил, что Севастополь и Крым «навсегда теперь с Россией».
Массовых мероприятий в честь праздника в этом году фактически нет из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Севастополе несколько дней назад были сооружены блокпосты на въездах в город, на которых у въезжающих проверяли наличие QR-кодов о вакцинации или тестирования на коронавирус. Однако они были сняты, не дожидаясь завершения периода так называемых нерабочих дней. СМИ связали это с предстоящим визитом Путина и желанием властей разбавить негативный фон.
Саакашвили отказался от услуг консилиума врачей, пока к нему не допустят альтернативную медкомиссию
По словам генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается работать с консилиумом врачей, созданным Министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией.
«В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии. Поэтому, по решению Михаила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян», - сказал Гварамия.
Гварамия призывает врачей публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.
Центр «Эмпатия», который создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, до сих пор не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра, сообщает «Нетгазети».
В Грузию прибыла заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон прибыла в Тбилиси. Она посетила Грузию в рамках своего турне по странам Южного Кавказа.
По сообщению посольства Соединенных Штатов, Олсон встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями политического спектра.
Ранее сообщалось, что зампомощника госсекретаря приняла участие в конференции глав миссий США на Южном Кавказе, которая проходила в Ереване со 2 по 4 ноября. На нее были приглашены послы Соединенных Штатов в Армении Линн Трейси, в Грузии – Келли Дэгнан, и в Азербайджане – Ли Лиценбергер, а также главный советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и замдиректора вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски, сообщает SOVA.
Партия «Гирчи - больше свободы» устроила акцию-перформанс перед зданием СГБ
Представители оппозиционной партии «Гирчи - больше свободы» Борис (Челе) Куруа и Цотне Коберидзе решили «поговорить о революции» с сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
Они устроили акцию-перформанс в ответ на заявление службы безопасности по поводу распространившихся, по мнению ведомства, призывов в соцсетях и СМИ к государственному перевороту.
Куруа и Коберидзе принесли к зданию СГБ Грузии в Тбилиси стол, на котором был установлен плакат со словом «революция», а затем забросили во двор ведомства несколько рулонов туалетной бумаги. В итоге оба политика были оштрафованы на 80 лари (27 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы не сделали ничего провокационного, а туалетную бумагу забросили потому, что оттуда выходит очень плохой запах и, возможно, это им поможет. Я считаю, что нельзя штрафовать людей за проявление заботы», - заявил журналистам Борис Куруа.
«В этой стране теперь, оказывается, является преступлением говорить о революции или делать посты об этом в Фейсбуке. Я и Челе решили поговорить об этом с теми, кто нам это запрещает. Революция - это один из рычагов того, как человек может добиться соблюдения своих прав. Если отцы-основатели Америки говорили о революции, и это было нормально, то почему Лилуашвили (глава СГБ) считает, что это проблема?», - заявил Коберидзе перед зданием СГБ.
- Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране. Глава СГБ Григол Лилуашвили заявил журналистам о превентивном характере следствия – по его словам, расследование начато, чтобы предотвратить государственный переворот.
- Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Аслан Бжания: Мы должны предпринимать действия для объединения народа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания обратился к собравшимся у президентской администрации.
«Дорогие сограждане, Я обращаюсь ко всем, независимо от того, собрались ли вы здесь или у драмтеатра. Вновь сложилась ситуация, из-за которой нам пришлось собраться. Я не раз говорил, что, безусловно, никто не одобряет произошедшее. Все огорчены. Мы решили урегулировать конфликт в правовом русле и до сих пор этим и занимались. И впредь мы будем делать шаги для решения этого вопроса. Благодарю собравшихся. Когда любой руководитель работает и видит поддержку народа, это придает ему больше сил. К нам приходили представители протестующих. Вы слышали, что мы им сказали. Они приняли резолюцию. Мы должны предпринимать действия для объединения народа. Я этим занимаюсь в настоящее время и буду работать на достижение этой цели и впредь», - сказал президент.
Аслан Бжания еще раз поблагодарил собравшихся и попросил всех разойтись, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Сегодня ветераны и представители абхазкой оппозиции собрались на митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар в связи с событиями 30 сентября. Акция состоялась, несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
- Митингующие встретились с президентом. По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
- После отказа Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар, а также оставляют за собой право на проведение акции протеста и всенародного схода с требованием отставки президента Бжания.
В Кутаиси проходит акция оппозиции с требованием освободить Саакашвили
Представители и сторонники оппозиции сегодня вечером проводят акцию в Кутаиси с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». На акции выступили лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе и член партии Анна Нацвлишвили.
«Вчера мы наблюдали за трагедией, когда пятый президент насмехалась над голодающим, умирающим третьим президентом… Она не пытается прекратить историческую несправедливость, мы увидели, что пятый президент находится в режиме ожидания, когда умрет третий президент страны. Это историческая несправедливость, которую мы должны предотвратить, иначе будем преступниками», - заявил Ника Мелия.
Мамука Хазарадзе заявил, что «решил быть вместе с народом», и сегодня официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата. По словам Хазарадзе, «оппозиция не собирается совершать революцию» и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран кандидат от оппозиции.
«Тоталитарное государство в Грузии закончилось, и эта история началась в Цаленджиха, а затем продолжится в Кутаиси, Батуми. Система получила большую трещину на выборах, и эта трещина трансформируется в то, что Грузия будет свободной, действительно свободной страной», - заявил Хазарадзе.
Говоря о состоянии здоровья голодающего в тюрьме уже 35-й день Саакашвили, лидер «Лело» сказал, что он должен быть переведен в гражданскую клинику, где ему будет оказана соответствующая медицинская помощь. «Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике», - сказал Хазарадзе.
Что касается обращения Мамуки Хазарадзе к парламенту, то оно должно быть передано на рассмотрение в комитет по процедурным вопросам, срок рассмотрения которого составляет не более 15 дней. После обсуждения в комитете вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании. Для прекращения депутатского мандата необходим голос 51 депутата.
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет
Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября в ходе онлайн-заседания высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства.
Этот документ, как сообщает РИА Новости, утверждает 28 так называемых союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики.
Кроме того, лидеры России и Беларуси утвердили совместную военную доктрину.
Документ подписан в российский государственный праздник - День народного единства. Путин во время подписания находился в аннексированном Севастополе.
Переговоры об углублении интеграции вошли в завершающую фазу после того, как Лукашенко удалось подавить массовые выступления против его власти летом и осенью прошлого года.
В союзные программы не вошли инициативы, связанные с политической интеграцией, включая создание наднациональных союзных структур власти.
В Абхазии ветераны и оппозиция будут требовать отставки президента
После отказа президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания принять требования митингующих, Совет ветеранов и объединенная оппозиция приняли резолюцию, в которой отметили, что исчерпали все возможности защищать свои законные права и убедить президента в необходимости принятия решения об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар.
«Отказ президента – гаранта Конституции, обязанного обеспечить законные права и свободы человека и гражданина, пойти на компромисс ради достижения согласия и стабильности в обществе, расцениваем как нарушение своих конституционных обязанностей, а также как попытку нивелирования базовых идеологических и моральных ценностей, завоеванных в результате победы в Отечественной Войне народа Абхазии.
В связи с вышеизложенным, а также с тем, что мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право на проведение акций протеста и проведения Всенародного схода с требованием отставки президента, так как считаем, что он не в состоянии выполнить взятые на себя конституционные обязательства», – говорится в резолюции митинга, передает «Нужная газета».
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
Абхазские оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с Асланом Бжания
Оппозиционеры и ветераны недовольны итогами встречи с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
По словам лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния, абхазский лидер на встрече заявил, что вопрос, связанный с инцидентом на сухумской набережной 30 сентября, будет решен лишь в правовом русле. Бжания призвал оппонентов дождаться полного расследования прокуратуры.
Как пишет «Апсныпресс», участники оппозиционного митинга готовят окончательный вариант резолюции. Они попросили людей не расходиться.
В озвученном ранее документе зафиксировано требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.
Акция оппонентов власти прошла сегодня у сухумского драмтеатра несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов». В нескольких десятках метров, у здания администрации президента собрались сторонники Аслана Бжания.
Польша подарила Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса
Правительство Польши дарит Грузии 468 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в грузинском Минздраве.
Речь идёт о вакцине, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Сообщается, что первая партия вакцин уже поступила в страну, еще пять партий доставят в Тбилиси в течение недели.
Ранее Грузия закупила у Pfizer 1 миллион доз вакцин от COVID-19. При этом темпы вакцинации в стране сейчас значительно снижены. К 1 ноября из-за окончания срока хранения Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Католикос-патриарх Грузии вновь попросил Саакашвили прекратить голодовку
Секретарь главы Грузинской Православной Церкви протоиерей Михаил Ботковели сегодня побывал в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави, чтобы навестить содержащегося там экс-президента Михаила Саакашвили.
Представитель патриархии сообщил, что привез Саакашвили письмо от Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит экс-президента прекратить голодовку.
«Я снова приехал к господину Михаилу Саакашвили, снова с тем же поручением — с благословения Его Святейшества я должен передать ему письмо. Содержание письма касается его принципиальной позиции в отношении голодовки. Хочу передать письмо и проведать от имени Его Святейшества. Его просьба и совет — прекратить голодовку», – сказал Ботковели.
Секретарь патриарха уже посещал экс-президента 7 октября, и передал ему призыв патриарха прекратить голодовку, однако Михаил Саакашвили отказался.
О решении Саакашвили продолжить голодовку стало известно и после сегодняшней встречи.
Ботковели также сообщил, что на состоявшейся вчера, 3 ноября, встрече Илии Второго с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, не поднимался вопрос о помиловании Михаила Саакашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Киев включил Максима Галкина в список угроз нацбезопасности
Украина внесла российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Согласно данным сайта министерства культуры и информационной политики, Галкина внесли в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Всего он насчитывает 259 имен.
Ранее СБУ неоднократно запрещала въезд в страну российским артистам, которых Киев считает угрозой государственной безопасности. В их числе – Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн. Одной из причин попадания в список и отказа во въезде на Украину являются гастроли в аннексированном Россией Крыму.
Черный список, в который в основном внесены российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует министерство культуры и информационной политики по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актёров запрещают к показу в стране.
В Москве полиция проводит задержания перед «Русским маршем»
Полиция в Москве задержала нескольких человек перед "Русским маршем" в центре города. Об этом сообщает корреспондент канала Avtozak LIVE. Акция не была согласована с властями.
По состоянию на 15-20 полиция задержала уже 18 человек на станции метро "Пушкинская", в том числе корреспондентов РБК, Associated Press и "Известий" передаёт корреспондент "Автозака". Имели ли отношение остальные задержанные к планируемой акции — не уточняется.
По данным издания, усиленные патрули полиции размещены около выходов из метро и на метро "Баррикадная", где, предположительно, должны были собраться участники марша.
2 ноября московская прокуратура предостерегла жителей города от участия в несогласованных акциях 4 ноября. Вероятнее всего, речь шла именно о запланированном шествии националистов. Оно третий год подряд не разрешается мэрией. В прошлом году, как и в этом, администрация города связывала отказ с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
3 ноября суд в Москве арестовал одного из организаторов марша, националиста Никиту Зайцева. Он был обвинён в неповиновении полиции и приговорён к 10 суткам ареста.
Полиция задержала двоих за нападение на сторонника Саакашвили
Полиция задержала двух человек, которые в официальном сообщении указаны инициалами «Э.А.» и «Р. Ч.» по обвинению в нападении на участника митинга в поддержку помещенного в тюрьму третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
По данным следствия, задержанные, которым 20 и 21 год, словесно и физически оскорбляли 22-летнего Георгия Балхамишвили, который участвовал в митинге в поддержку Саакашвили возле тюрьмы № 12 в Рустави 3 ноября.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», после инцидента Балхамишвили заявил, что три человека напали на него, когда он возвращался домой с митинга. По его словам, один из напавших на него является сторонником партии «Грузинская мечта».
Ветераны и лидеры абхазской оппозиции направились на переговоры с Асланом Бжания
Ветераны и лидеры абхазской оппозиции, принимавшие участие в митинге у здания сухумского драматического театра, направились на переговоры к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания.
По итогам митинга принята резолюция, в которой вновь озвучено требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбар, а также содержится призыв к объединению в преддверии парламентских выборов.
Текст резолюции
«30 сентября 2021 года в день Победы и независимости произошёл вопиющий факт кощунственного избиения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии руководством МВД Абхазии во главе с министром Дмитрием Дбар. Нанесение побоев ветеранам–инвалидам, практически старикам, не совершившим никакого преступления, в святой для каждого патриотом Апсны день, вызвало крайнее возмущение всего народа Абхазии. После обращения ветеранов президент дал гарантию, что это преступление будет расследовано в кратчайшие сроки и не останется безнаказанным.
Однако вместо объективного расследования инцидента и принятия соответствующих правовых решений, власть пошла по пути однобокой интерпретации событий, искажения фактов и подмены понятий.
Проявления беззакония в адрес ветеранов, игнорирование мнения общества и политических организаций о недопустимости такого подхода в отношении любого гражданина Абхазии, но в особенности в отношении ветеранов, отстоявших нашу свободу, разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры нашего государства, негативно скажется на нашем будущем. Все это в комплексе прогнозируемо привело к полному подрыву доверия граждан Абхазии к государственным органам, а также к дестабилизации общественно–политической ситуации в стране.
Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения её в правовые рамки по-прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разбирательство инцидента.
Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договорённости, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него.
Призываем все общественные призываем все ответственные общественно-политические силы страны объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии».
Оппозиционный митинг проходит сегодня несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
Параллельная акция проходит в нескольких десятках метров, у здания администрации президента – там собрались сторонники Аслана Бжания.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
В России очередной максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1195 человек
Третий день подряд в России фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии. По состоянию на утро 4 ноября, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, умерли 1195 человек.
Всего в России (включая аннексированный Крым) умерли, по официальным данным, 243 255 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Независимые демографы считают, что смертность занижается приблизительно в три раза. Это означает, что в реальности с начала пандемии в России умерли более 700 тысяч человек.
Выявлено за последние сутки 40 217 новых случаев заражения COVID-19.
Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.
Власти Камчатки объявили сегодня, что с 23 ноября для перелётов внутри региона необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.
Таким образом, Камчатка стала первым российским регионом с подобными ограничениями для авиапассажиров. О намерении сажать в самолеты по QR-кодам с 1 декабря также предупредили власти Хабаровского края.
В Карелии с 10 декабря работники старше 45 лет, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19, переводятся на удаленный режим работы, следует из сообщения правительства республики.
Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов считает, что Москве следует разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от COVID-19. По его словам, сейчас не время идти на принцип "взаимности" и ждать от других стран одобрения российских вакцин. Необходимо пойти на исключение, считает бизнес-омбудсмен.
Ни одна из четырёх российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Югоосетинская делегация будет наблюдать за президентскими выборами в Никарагуа
Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия 7 ноября примет участие в выборах президента Никарагуа и законодательных органов в качестве наблюдателей. Как сообщает агентство «Рес» в Никарагуа отправились представители администрации президента и югоосетинского парламента.
«Наши представители, в составе трех человек, в сопровождении посла Южной Осетии в Никарагуа Нарима Козаева по приглашению властей Никарагуа будут наблюдать за ходом голосования, за тем, насколько в правовом русле он будет проходить. Мы уверены, что выборы там пройдут успешно», – сказал собеседник агентства.
Президентские выборы в Никарагуа пройдут 7 ноября. В них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.
Выборы проходят в Никарагуа в разгар тяжелейшего кризиса в стране, который начался еще весной 2018 года и очень усилился в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
У сухумского драмтеатра начался митинг с требованием отставки главы МВД
У здания Абхазского драматического театра начался митинг с требованием отставки министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрия Дбар.
Акция проходит несмотря на предупреждение городской администрации о запрете на проведение массовых мероприятий, а также просьбу абхазского лидера Аслана Бжания «воздержаться от участия в митинге во избежание всевозможных эксцессов».
Участники акции считают, что глава МВД, принимавший участие в инциденте 30 сентября, в ходе которого были избиты ветераны, должен покинуть пост.
Параллельный митинг проходит в нескольких десятках метров, у здания администрации президента – там собрались сторонники Аслана Бжания.
Решение о проведении митинга с требованием отставки главы МВД было принято на сходе ветеранов, прошедшем 31 октября в селе Адзюбжа. Уже после анонсирования акции, 2 ноября абхазский президент Аслан Бжания принял решение восстановить в должности Дмитрия Дбар, который был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Основанием для восстановления в должности Дбар стала позиция генпрокуратуры, не усмотревшей в действиях министра состава преступления.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
От коронавируса в Грузии скончались еще 53 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 238.
За сутки в стране выявили 5206 новых случаев коронавируса. Накануне провели 48 615 тестов: PCR-тестов – 16 192, экспресс–тестов на антиген – 32 423.
Выздоровели еще 4648 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 738 171, выздоровевших – 678 288.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,71%, за последние 14 дней составляет 9,34%, за неделю – 9,77%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3469 человек, всего в Грузии использовано 1 990 501 вакцин.
Бывшие заключенные ИК-2 рассказали об издевательствах над Навальным
Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали телеканалу "Дождь" ( признан СМИ-"иностранным агентом") о том, как их заставляли издеваться над осуждённым оппозиционером.
По словам Османова, отряд, в котором они отбывали наказание, создавался специально под Навального. Он утверждает, что все заключенные в отряде были проинструктированы не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Как рассказал "Дождю" Евгений Бурак, рядом с Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые следовали за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Однако, по словам бывшего заключённого, Навальный на провокации не поддавался.
Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. "Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации", — сказал бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, который был в отряде дневальным.
Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодовки рядом с Навальным положили заключённого, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и стали жарить её, чтобы сломать Навального, добавил Османов.
Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили так называемого углового ("обиженного" — низшая каста в тюремной иерархии), который "разные звуки издавал". Всё это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии и заключенные им рассказывали, что они делали по отношению к политику, добавил бывший осуждённый ИК-2 в Покрове.
- Алексей Навальный, автор и организатор множества расследований о коррупции в высших эшелонах российской власти, был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в "Новичком". Навальный утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ России. 2 февраля по решению суда он был отправлен в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу – условный срок по нему заменили на реальный.
- 31 марта Навальный объявил голодовку, которую держал более трёх недель. Он требовал допустить к нему независимых врачей в связи с жалобами на боли в спине и ногах.
- С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.
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