В парламент Грузии внесен законопроект о полной декриминализации марихуаны

Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия зарегистрировал в парламенте Грузии законопроект о снятии уголовной ответственности за употребление, хранение и продажу марихуаны и конопли.

По его словам, конопля и связанные с ней продукты должны регулироваться нормами административного права.

Как пишет издание Netgazeti, Хвичия заявил, что 84 человека отбывают наказание за её потребление, хранение и продажу марихуаны, еще 311 были осуждены условно.

«В случае принятия законопроекта из-за конопли в тюрьме не будет сидеть никто, ни сейчас, ни в будущем», – отметил политик.

Отметим, что в 2018 году Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны, а культивация и продажа остаются уголовно наказуемыми.

В 2018 году экс-премьер и бывший председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждал, что культивация медицинской марихуаны принесет стране огромные деньги. Однако подготовленный на эту тему законопроект был отозван из парламента – из-за позиции Грузинской православной церкви.