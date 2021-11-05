Министр юстиции: Саакашвили принимает каши и натуральные соки

Представители и сторонники оппозиции сегодня вечером проводят акцию в Кутаиси с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». На акции выступили лидер «Единого национального движения» Ника Мелия, лидеры партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе и член партии Анна Нацвлишвили.

«Вчера мы наблюдали за трагедией, когда пятый президент насмехалась над голодающим, умирающим третьим президентом… Она не пытается прекратить историческую несправедливость, мы увидели, что пятый президент находится в режиме ожидания, когда умрет третий президент страны. Это историческая несправедливость, которую мы должны предотвратить, иначе будем преступниками», - заявил Ника Мелия.

Мамука Хазарадзе заявил, что «решил быть вместе с народом», и сегодня официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата. По словам Хазарадзе, «оппозиция не собирается совершать революцию» и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран кандидат от оппозиции.

«Тоталитарное государство в Грузии закончилось, и эта история началась в Цаленджиха, а затем продолжится в Кутаиси, Батуми. Система получила большую трещину на выборах, и эта трещина трансформируется в то, что Грузия будет свободной, действительно свободной страной», - заявил Хазарадзе.

Говоря о состоянии здоровья голодающего в тюрьме уже 35-й день Саакашвили, лидер «Лело» сказал, что он должен быть переведен в гражданскую клинику, где ему будет оказана соответствующая медицинская помощь. «Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике», - сказал Хазарадзе.

Что касается обращения Мамуки Хазарадзе к парламенту, то оно должно быть передано на рассмотрение в комитет по процедурным вопросам, срок рассмотрения которого составляет не более 15 дней. После обсуждения в комитете вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании. Для прекращения депутатского мандата необходим голос 51 депутата.