Минюст Грузии настаивает на проведении процесса по делу Саакашвили в тюрьме

Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик. Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу «Рустави 2».

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Уже 38-й день экс-президент продолжает голодовку в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.

«Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения», - сказал Брегадзе.

В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.

«Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций», - заявил министр.