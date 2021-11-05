Грузинская оппозиция провозгласила субботу для одного человека

Проведение внеочередных выборов и освобождение – это главные темы очередного письма из тюрьмы Михаила Саакашвили. Он также призывает присоединиться к протесту и представителей грузинской эмиграции.

«Я не собираюсь умирать и обязательно встречу день победы с вами», – третий президент из мест заключения призывает своих сторонников выйти на улицы во всех регионах. «Грузинское общество гораздо более подготовлено к фундаментальным изменениям, чем это было до «революции роз». И главное, оно намного более информировано и едино», – заключает на основании своих наблюдений Михаил Саакашвили:

«Почему важно провести одновременно акции в разных местах? Дело в том, что у Иванишвили мало преданных полицейских подразделений, и ему приходится перебрасывать их с места на место. Таким образом нам удастся раздробить его силы, чтобы пресечь попрание полицией конституционных прав граждан. Вся Грузия должна быть готова выдвинуться в Тбилиси на следующей неделе. Точная дата будет объявлена дополнительно, и, конечно, обязательно свое веское слово должна сказать наша эмиграция».

Оппозиция готовится к митингам и, по всей видимости, разработает дальнейшие планы в зависимости от массовости и успешности первых акций. Главные требования остаются неизменными – назначение досрочных парламентских выборов и безусловное освобождение Михаила Саакашвили.

А до наступления субботы оппозиция требует незамедлительного перевода Саакашвили из тюрьмы в любую гражданскую клинику, где ему смогут оказать квалифицированную врачебную помощь. С этим требованием в своем парламентском кабинете продолжает голодовку лидер партии «Дроа» Елена Хоштария. Сегодня депутата посетили коллеги из оппозиции, а также спикер парламента Каха Кучава. Разговор с глазу на глаз продолжался некоторое время, после чего Хоштария высоко оценила жест одного из лидеров «Грузинской мечты», не отказавшись, впрочем, от своих требований:

«Это хороший пример того, как важно сохранить человеческое лицо, несмотря на политическое противостояние. Однако если реакции на мои требования не будет, я продолжу голодовку и прибегну к более радикальным мерам».

Остальные представители правящей партии оказались менее благожелательными к голодовке коллеги. По словам Гурама Мачарашвили, требования оппозиции граничат с абсурдом:

«Создана специальная группа, в которую входит лечащий врач Саакашвили, которая разработала для него специальный график наблюдения. Единственным спасением от последствий голодовки является не лечение, а прием пищи, и ни одно лечебное заведение не в состоянии улучшить здоровье, если человек отказывается от еды. Поэтому любые требования его перевода в частную клинику являются чисто спекулятивными. Ни в одной клинике ему не станет лучше – такого не существует в природе!» – заявил парламентарий.

В свою очередь, другой представитель «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе призвал оппозицию пересмотреть свою тактику проведения многотысячных мероприятий – в целях улучшения эпидемиологической ситуации:

«Хочу призвать всех оппозиционеров взглянуть на ситуацию вне политики и воздержаться от акций, в конце концов, отложив этот процесс, чтобы не заводить страну в еще больший тупик. И если этого не произойдет, можно будет считать, что оппозиция заинтересована в ухудшении эпидемиологической ситуации, чтобы свалить затем все на власть. Однако выборы завершены, и, думаю, призывать людей к выходу на улицы как минимум безответственно. Думаю, в таком случае оппозиции придется разделить ответственность вместе с властью за ухудшение ситуации».

В оппозиции же отвечают, что узурпация власти правящей партией не оставляет людям иного выхода. По мнению парламентария Давида Бакрадзе, в этой ситуации вся ответственность за ухудшение ситуации ложится на власть.

«Предпринимаемые правительством шаги ведут нас к государственной и гражданской катастрофе. Этой катастрофы можно избежать лишь при условии общественной консолидации. Моя твердая позиция состоит в том, что смена власти должна произойти правовым путем в результате справедливых, свободных от фальсификации выборов. Только этот путь спасет от повторения катастрофы 90-х годов. Поэтому общество имеет полное право на мирный протест», – сказал Бакрадзе.

Ближе к вечеру стало известно о завтрашних планах оппозиции. Как заявил председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, будет дан старт бессрочным акциям протеста:

«Завтра в пять часов вечера собираемся у стен руставской тюрьмы, нас должно быть очень много. Постепенно к нам присоединятся люди со всех регионов, и акция не прекратится, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику. О дальнейших планах мы будем сообщать вам поэтапно, чтобы не дать власти Иванишвили принять упреждающие меры. Напомню, собираемся и не расходимся до победы!» – заявил сторонникам Мелия.

По словам главы «Центра стратегических инициатив» Левана Алапишвили, политический кризис налицо.

«Ситуация ухудшается с каждым днем, и последние выборы лишь подлили масла в огонь, скажу больше: существующая динамика может привести страну к серьезному гражданскому противостоянию. К сожалению, полная ненависти риторика властей перед вторым туром не изменилась. Революционное развитие процессов будет в большей мере зависеть от поведения власти. Либо она вернется в правовое поле, либо людям придется самим возвращать узурпированную власть», – заявил аналитик.