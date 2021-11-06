СГБ: Саакашвили из тюрьмы координирует подготовку к свержению власти в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти, передает агентство «Новости-Грузия».

«Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий», - сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

По данным спецслужб, сторонники Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений: парламента, администраций правительства и президента Грузии, Министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к пенитенциарному учреждению.

«Для обеспечения максимального обострения ситуации и организации различных провокационных акций планируется привлечение бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность привлечения отдельных сотрудников силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции», - заявил Мгеладзе.

По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» 6 ноября в 17:00 анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.

«Служба государственной безопасности, основываясь на законе и в соответствии с законом, примет меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом», - предупредили в СГБ.