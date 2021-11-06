Коронавирус за сутки выявлен еще у 88 жителей Южной Осетии

Популярный тележурналист, корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Туманишвили начал голодовку возле тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Журналист требует, чтобы третьего президента страны перевели в многопрофильную частную клинику, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я борюсь не только за спасение Михаила Саакашвили. Его жизни угрожает опасность, однако еще перед более серьезной проблемой оказались все мы… Если Михаила Саакашвили никуда не переведут и убьют в руставской тюрьме, могу сказать прямо, что мы потеряем страну и государственность, за сохранение которых каждый борется как может», - заявил Туманишвили.

У руставской тюрьмы регулярно проходят митинги с требованием освобождения Саакашвили. Телеведущая «Мтавари» Нанука Жоржолиани открыла там собственную студию. До десяти сторонников третьего президента установили у стен тюрьмы палатки и также начали голодовку в знак солидарности с экс-президентом. От пищи отказываются несколько бывших чиновников и силовиков времен Саакашвили, которые были осуждены за должностные преступления и в настоящее время также отбывают тюремные сроки. Кроме того, к крайней форме протеста прибегла лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат Элене Хоштария. Она голодает в здании парламента Грузии.

На данном этапе основное требование всех голодающих – госпитализация Саакашвили.