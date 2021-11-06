Администрация тюрьмы показала, как Саакашвили ест десткое пюре в медчасти

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Видео состоит из нескольких фрагментов. Судя по всему, кадры сняты в медицинском кабинете пенитенциарного учреждения. Согласно проставленным датам, речь идет о 1, 2 и 3 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня», - сказано в заявлении службы.

Ведомство также опубликовало фотографии продуктов, которые, как утверждается, употреблял Саакашвили – это соки, пюре и сухие смеси для детей.

Врачи и адвокаты Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 1 октября, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти. Накануне в Минюсте заявили, что состояние экс-президента удовлетворительное, а все его жизненные параметры – в норме. По словам главы ведомства, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.

Народный защитник Грузии опроверг информацию о прекращении голодовки экс-президентом. Омбудсмен пояснил, что с 30 октября по просьбе главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы и медицинского персонала тюрьмы в небольших количествах Саакашвили принимал соки и минералосодержащие пюре.

В ответ на заявление Минюста Саакашвили с сегодняшнего дня отказался от всяческих соков, глюкозы и электролитов, приема части лекарств, а также от прохождения ряда обследований.