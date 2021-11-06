Саакашвили отказался от приема витаминов из-за заявлений Минюста

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг заявления властей о прекращении им голодовки и объявил об усилении своего протеста. Об этом говорится в письме осужденного политика, опубликованном на его странице в Facebook.

Врачи и адвокаты Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 1 октября, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, а все его жизненные параметры – в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.

«После 30 октября я действительно принял несколько бутылок натурального сока по рекомендации тюремного врача, и это входило в протокол голодания, но никакой пищи я не принимаю, несмотря на уговоры членов консилиума и местных врачей. То, что я принимаю, фиксируется в акте, который я подписываю. Сегодня утром, чтобы избежать спекуляций, я отказался и от сока, а также от минералов и витаминов, которые служили сохранению жизненных параметров», - говорится в обращении Саакашвили.

По словам политика, он понимает, что его решение приведет к ухудшению здоровья, однако пересматривать его не намерен.

Здесь же Саакашвили прокомментировал сообщения ряда СМИ - якобы незадолго до возвращения на родину политику провели резекцию желудка и именно с этим связано его нынешнее ухудшение состояния. «Последний раз я перенес хирургическое вмешательство на желудке (и это не было резекцией желудка) 5 лет назад и теперь могу спокойно есть и не жалуюсь на аппетит», - отмечено в обращении.