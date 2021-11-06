«Заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки»
Опубликованы кадры Михаила Саакашвили, принимающего, по информации Пенитенциарной службы, натуральные соки, пищевые добавки и пюре. Ранее Омбудсмен раскритиковала власти за распространение неверной информации о голодовке политика. Сам он заявил о полном отказе от соков, минералов и витаминов.
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