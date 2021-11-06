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Сторонники Саакашвили предъявили властям Грузии ультиматум
Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум с требованием о переводе экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику в течение 24 часов. Требования озвучил лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на масштабной протестной акции у руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы даем властям 24 часа для того, чтобы перевести Михаила Саакашвили в городскую клинику, где будет обеспечена защита его жизни и здоровья», - заявил Мелия.
В случае невыполнения требования, оппозиция обещает «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября, в 20:00. Мелия добавил, что остальные требования и план действий будет объявлен уже на площади Свободы.
В настоящее времени протестная акция у руставской тюрьмы продолжается. Небольшая группа демонстрантов установила палатки у центрального входа в пенитенциарное учреждение, где планирует оставаться в ближайшие дни.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. До сих пор тюремные медики поддерживали его жизненные параметры с помощью питательных смесей, соков и детских пюре.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Другие новости дня
Мужчина умер на акции у руставской тюрьмы от сердечного приступа
Мужчина средних лет скончался от сердечного приступа во время протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе, сообщил журналистам, что бригада «скорой» доставила мужчину уже мертвым.
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется делоо гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.
К настоящему времени акция у руставской тюрьмы завершена. Небольшая группа сторонников Саакашвили продолжит протест на месте и заночует в палатках у центрального входа в пенитенциарное учреждение. Между тем лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 37 дней. В случае невыполнения требования, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 октября.
Три человека серьезно ранены в ходе ножевой атаки в поезде в Баварии
Три человека были серьезно ранены в результате ножевой атаки на юге Германии.
Нападение произошло в субботу около 9 утра в скоростном поезде в Баварии. Полиция сообщила, что в связи с атакой задержан 27-летний сириец.
Поезд, в котором находились около 300 пассажиров, следовал из Регенсбурга в Гамбург. В момент нападения состав находился недалеко от Нюрнберга, отмечает «Немецкая волна».
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сообщил, что мотив преступления пока не ясен. Нападение глава ведомства назвал ужасающим.
Источники германских медиа в службах безопасности рассказали, что подозреваемый жил в городе Пассау, вблизи границы с Австрией.
По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде «психически неадекватно», «несколько раз звал на помощь».
В июне три человека были убиты, еще несколько получили ранения в результате ножевой атаки в Вюрцберге, также на юге ФРГ.
Участники митинга в поддержку Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устанавливают палатки у руставской тюрьмы, где содержится политик, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Палаточный городок начали оборудовать у центрального входа в пенитенциарное учреждение во время масштабной акции в поддержку Саакашвили. Демонстранты планируют там оставаться всю ночь и в последующие дни – до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют.
Требование о переводе в частную клинику третьего президента Грузии, который голодает 37-й день – одно из главных на сегодняшней акции. Собравшиеся также призывают провести внеочередные парламентские выборы.
В эти минуты митинг продолжается. На акции собрались несколько тысяч человек.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Мощный взрыв в столице Сьерра-Леоне привел к десяткам жертв и раненых
Десятки людей погибли в столице африканского государства Сьерра-Леоне, во Фритауне, при столкновении грузовика с бензовозом.
Столкновение привело к мощному взрыву. По последним данным, его жертвами стали не менее 99 человек. Свыше ста пострадавших доставлены в больницы и центры здравоохранения города.
Топливо из бензовоза разлилось перед возгоранием. Авария произошла на оживленном перекрестке, поэтому пламя впоследствии охватило множество людей, машин, строений, передает «Би-би-си».
Мэр Ивонн Аки Сойер назвала фотографии с места душераздирающими.
Президент Джулиус Маада Био заявил, что глубоко поражен столь трагическими последствиями и ужасающими человеческими жертвами. В Твиттере он написал, что правительство сделает все возможное для помощи пострадавшим семьям.
Администрация тюрьмы показала, как Саакашвили ест десткое пюре в медчасти
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Видео состоит из нескольких фрагментов. Судя по всему, кадры сняты в медицинском кабинете пенитенциарного учреждения. Согласно проставленным датам, речь идет о 1, 2 и 3 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня», - сказано в заявлении службы.
Ведомство также опубликовало фотографии продуктов, которые, как утверждается, употреблял Саакашвили – это соки, пюре и сухие смеси для детей.
Врачи и адвокаты Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 1 октября, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти. Накануне в Минюсте заявили, что состояние экс-президента удовлетворительное, а все его жизненные параметры – в норме. По словам главы ведомства, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.
Народный защитник Грузии опроверг информацию о прекращении голодовки экс-президентом. Омбудсмен пояснил, что с 30 октября по просьбе главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы и медицинского персонала тюрьмы в небольших количествах Саакашвили принимал соки и минералосодержащие пюре.
В ответ на заявление Минюста Саакашвили с сегодняшнего дня отказался от всяческих соков, глюкозы и электролитов, приема части лекарств, а также от прохождения ряда обследований.
Пенитенциарная служба: Саакашвили принимает пищевые добавки
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Об этом заявил заместитель начальника медицинского департамента Особой пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, передает SOVA.
По его словам, состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное, основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. Чидрашвили также заявил, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, «в том числе, в жидком виде». Представитель меддепартамента также добавил, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет.
В свою очередь начальник Особой пенитенциарной службы Ника Цхварашвили, сообщил, что заключенный «некоторого время назад начал принимать пищевые добавки как в жидком виде, так и в нежидком». По его словам, экс-президент также пьет натуральные соки специального назначения.
«Этот период он провел именно за счет приема добавок. Он получает все пищевые добавки, необходимые человеку в его состоянии», - сказал Цхварашвили. Он также сказал, что в настоящее время обсуждается целесообразность распространения соответствующих кадров.
Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. В свою очередь Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.
Акция с требованием госпитализации Саакашвили проходит у руставской тюрьмы
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» проводит протестную акцию у здания руставской тюрьмы, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Главное требование митинга – перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет «растущим и перманентным», а демонстранты «не разойдутся до тех пор, пока мы не спасут Саакашвили», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Меры безопасности у руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения. По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию, немного дальше от стен пенитенциарного учреждения.
Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями «Свободу Мише» и красные розы – символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.
В правящей «Грузинской мечте» утверждают, что голодовка Саакашвили – это «фейк» и часть «деструктивного плана» оппозиции. Накануне глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, и все его жизненные параметры в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.
Комментируя это, Саакашвили обвинил власти в спекуляциях и объявил об усилении своего протеста. Он отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.
За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.
При этом было отмечено, что к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня же.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
В оппозиции назвали сплетнями заявления СГБ Грузии о планируемом госперевороте
В оппозиции назвали сплетнями заявления Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о планируемом свержении власти. Оппоненты властей считают, что спецслужбы пытаются запугать их сторонников. В СГБ утверждают, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Служба государственной безопасности превратилась в место для сплетен. Серьезно комментировать сплетни я не могу. В основном они сплетничают, доносят эти слухи до Бидзины, чтобы он мог спокойно спать», - сказал один из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хебеишвили.
Его однопартиец Бачо Долидзе назвал заявление СГБ бессовестным, подчеркнув, что серьезнейшие обвинения не были подкреплены доказательствами. «Они зафиксировали свое желание, заявили, что хотят задержать людей, которые борются с этим режимом, безо всяких доказательств, без фактов. Государственный институт ничем не отличается от желтой прессы… Уже несколько недель мы слушаем заявления, которые не подкреплены какими-либо доказательствами. Все эти заявления только ради того, чтобы выйти и посплетничать», - сказал Долидзе.
Член оппозиционной партии «Лело» Лана Галдава подчеркнула, что, если бы Служба госбезопасности действительно располагала информацией о планируемом покушении на политика, то первостепенной задачей ведомства было бы обеспечение безопасности и защита этого человека.
«Произошедшее сегодня – ничто иное, как запугивание людей, попытка не допустить их прихода на протестную акцию. Это состояние власти, впавшей в агонию, когда у страха глаза велики. Если планируется ликвидация конкретного лидера оппозиции, оповестили ли его об этом? Обеспечили ли вы его безопасность? Если все эти мероприятия не проведены, выходит это соучастие в убийстве», - сказала Галдава.
Представительница партии «Дроа» Нино Годуадзе назвала заявление СГБ тревожным. «Анонсированное убийство политика – это действительно страшно… Понятно, что не существует никакого плана убийства лидера оппозиции или государственного переворота… Что планирую делать власти после этого заявления СГБ, я сказать не могу», - заявила Годуадзе.
По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сегодня вечером анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести экс-президента, который с 1 октября продолжает голодовку, в многопрофильную частную клинику.
Администрация США заказала «миллионы доз» таблеток от COVID-19
Президент Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты уже сделали заказ на миллионы доз нового препарата - экспериментальных противовирусных таблеток против COVID-19. Новое лекарство произведено компанией Pfizer, сообщает Reuters.
Байден надеется, что после получения официального разрешения на применение таблеток, терапия станет «еще одним средством защиты людей от наихудших осложнений COVID-19.
Испытания экспериментальной противовирусной таблетки производства Pfizer Inc. против COVID-19 продемонстрировали, что препарат на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых людей с риском развития тяжелого заболевания, сообщила в пятницу компания Pfizer.
- Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19. Если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
Саакашвили отказался от приема витаминов из-за заявлений Минюста
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг заявления властей о прекращении им голодовки и объявил об усилении своего протеста. Об этом говорится в письме осужденного политика, опубликованном на его странице в Facebook.
Врачи и адвокаты Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме 1 октября, бьют тревогу. Они требуют госпитализировать заключенного в частную клинику, заявляя, что экс-президент находится на грани жизни и смерти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, а все его жизненные параметры – в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.
«После 30 октября я действительно принял несколько бутылок натурального сока по рекомендации тюремного врача, и это входило в протокол голодания, но никакой пищи я не принимаю, несмотря на уговоры членов консилиума и местных врачей. То, что я принимаю, фиксируется в акте, который я подписываю. Сегодня утром, чтобы избежать спекуляций, я отказался и от сока, а также от минералов и витаминов, которые служили сохранению жизненных параметров», - говорится в обращении Саакашвили.
По словам политика, он понимает, что его решение приведет к ухудшению здоровья, однако пересматривать его не намерен.
Здесь же Саакашвили прокомментировал сообщения ряда СМИ - якобы незадолго до возвращения на родину политику провели резекцию желудка и именно с этим связано его нынешнее ухудшение состояния. «Последний раз я перенес хирургическое вмешательство на желудке (и это не было резекцией желудка) 5 лет назад и теперь могу спокойно есть и не жалуюсь на аппетит», - отмечено в обращении.
Полиция не позволила установить сцену у тюрьмы, где содержится Саакашвили
Сотрудники полиции помешали монтажу сцены у руставской тюрьмы, где сегодня планируется провести масштабную акцию в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Конструкции сцены были изъяты. Представители МВД Грузии заявляют, что, согласно закону, вернут имущество компании-владельцу.
В полиции пояснили, что монтаж сцены у стен тюрьмы невозможен, исходя из мер безопасности, и они предложили организаторам альтернативное место для проведения акции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Партия Саакашвили «Единое национальное движение» анонсировала митинг у руставской тюрьмы сегодня в 17:00. В оппозиции заявляют, что их протест будет перманентным и акция завершится, когда власти согласятся госпитализировать в частную клинику Саакашвили, который голодает уже 37-й день.
- В Службе Госбезопасности Грузии утверждают, что организаторы перманентных акций получают инструкции от заключенного экс-президента и намереваются свергнуть власть. По версии ведомства, часть их плана - это блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, ведущих к тюрьме, а также убийство одного из лидеров оппозиции.
Коронавирус за сутки выявлен еще у 88 жителей Южной Осетии
Югосетпотребнадзор провел за минувшие сутки 313 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 88 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 6 ноября, глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2362 человека. 60 жителей республики сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9179 человек, 6817 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 48429 исследований на коронавирусную инфекцию.
- Напомним, что оперштаб правительства самопровозглашенной республики принял новые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.
- До 14 ноября закрыты все учебные заведения, объекты общепита. До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Грузинский тележурналист начал голодовку в поддержку Саакашвили
Популярный тележурналист, корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Туманишвили начал голодовку возле тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Журналист требует, чтобы третьего президента страны перевели в многопрофильную частную клинику, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я борюсь не только за спасение Михаила Саакашвили. Его жизни угрожает опасность, однако еще перед более серьезной проблемой оказались все мы… Если Михаила Саакашвили никуда не переведут и убьют в руставской тюрьме, могу сказать прямо, что мы потеряем страну и государственность, за сохранение которых каждый борется как может», - заявил Туманишвили.
У руставской тюрьмы регулярно проходят митинги с требованием освобождения Саакашвили. Телеведущая «Мтавари» Нанука Жоржолиани открыла там собственную студию. До десяти сторонников третьего президента установили у стен тюрьмы палатки и также начали голодовку в знак солидарности с экс-президентом. От пищи отказываются несколько бывших чиновников и силовиков времен Саакашвили, которые были осуждены за должностные преступления и в настоящее время также отбывают тюремные сроки. Кроме того, к крайней форме протеста прибегла лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат Элене Хоштария. Она голодает в здании парламента Грузии.
На данном этапе основное требование всех голодающих – госпитализация Саакашвили.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12 уже 37-й день. Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Таблетка Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 89%
Новая таблетка Pfizer от COVID-19 показала 89-процентную эффективность в ходе клинических испытаний, сообщила пресс-служба компании.
Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89%, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
Компания планирует направить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата.
12 октября компания Merck и ее партнёр Ridgeback Biotherapeutics подали в FDA заявку на одобрение своего лекарства от COVID-19 – молнупиравира, который производится в виде пилюли. Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира.
CNN сообщил подробности визита главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву
Директор ЦРУ Уильям Бернс, на днях посетивший Москву, предупредить российское руководство о пристальном внимании США к передвижениям российских войск вблизи украинской границы.
Как сообщил телеканал CNN, в Вашингтоне также изучают мотивы действий России. На встречах с высокопоставленными российскими чиновниками директор ЦРУ выразил предостережение России от ее возможных намерений провести какие-либо наступательные операции. По сведениям собеседников CNN, после встреч в России Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби заявил в пятницу со ссылкой на военные источники, что количество российских войск, сосредоточенных в относительной близости к границам Украины, выглядит «необычным».
СГБ: Саакашвили из тюрьмы координирует подготовку к свержению власти в Грузии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти, передает агентство «Новости-Грузия».
«Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий», - сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.
По данным спецслужб, сторонники Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений: парламента, администраций правительства и президента Грузии, Министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к пенитенциарному учреждению.
«Для обеспечения максимального обострения ситуации и организации различных провокационных акций планируется привлечение бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность привлечения отдельных сотрудников силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции», - заявил Мгеладзе.
По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» 6 ноября в 17:00 анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.
«Служба государственной безопасности, основываясь на законе и в соответствии с законом, примет меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом», - предупредили в СГБ.
Нерабочие дни в Южной Осетии продлевать не будут
Нерабочие дни в самопровозглашенной республике Южная Осетия после 7 ноября продлевать не будут.
«В последнюю неделю в республике не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Оперативным штабом на этой неделе приняты дополнительные ограничения по предотвращению распространения коронавируса. Режим нерабочих дней завершается 7 ноября, организации и учреждения вернутся к трудовому распорядку, важно не нарушать жизненный цикл республики», - сообщили информагентству «Рес» в президентской администрации.
Там отметили, что необходимо продолжить работу и с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике, по данным Югосетпотребнадзора, превысило 9 тысяч человек, большая половина из них выздоровели.
- До 14 ноября закрыты все учебные заведения, объекты общепита. До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Коронавирус в Грузии: 5 240 новых случаев заражения, 68 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 240 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,79%, за последние две недели – 9,55%, а за последнюю неделю – 10,25%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 748 751.
Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 872. В Имерети выявили 1 045 случаев заражения, в Кахетии – 488, в Шида Картли – 429, в Квемо Картли – 396, в Самегрело и Земо Сванети – 384, в Аджарии – 178, в Мцхета-Мтианети – 144, в Самцхе-Джавахети – 142, в Гурии – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 57.
От ковида умерли еще 68 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 368.
Выздоровели 2 235 человек, их общее число выросло до 684 154.
На данный момент в Грузии 54 203 активных случаев коронавируса. Из них 6 707 пациентов проходят лечение в больницах. Состояние 1 645 больных тяжелое, 350 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 313 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 46 183 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – около 43 тысяч.
Минюст Грузии настаивает на проведении процесса по делу Саакашвили в тюрьме
Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик. Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Уже 38-й день экс-президент продолжает голодовку в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.
«Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения», - сказал Брегадзе.
В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.
«Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций», - заявил министр.
- После прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта» на Саакашвили завели четыре уголовных дела, по двум из них вынесены приговоры. За должностные преступления политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, начато расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
- Сторонники Саакашвили говорят, что продолжительная голодовка подорвала здоровье экс-президента, и теперь он находится на грани жизни и смерти. Власти отказываются перевести Саакашвили в частную клинику, несмотря на требования адвокатов и врачей.
- Накануне первого тура муниципальных выборов в СГБ заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Минобороны Польши: белорусский солдат пытался выстрелить в польских военных
Министерство обороны Польши заявило об очередном инциденте на границе с Беларусью – белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета, но пистолет не выстрелил. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.
«В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли», – заявили в Минобороны.
8 октября пресс-секретарь польской Погранслужбы Анна Михальская сообщила, что пограничный патруль обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. В результате стрельбы никто не пострадал.
По данным Погранслужбы Польши, с начала миграционного кризиса в августе было зарегистрировано более 30 тысяч попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что он потворствует нелегальной миграции или прямо ее организует, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.
В США обнародованы обвинения россиянину, источнику «досье Стила»
Гражданин России Игорь Данченко, арестованный 4 ноября в рамках расследования специального прокурора Джона Дарэма, обвиняется в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований.
Данченко, независимый аналитик, проживающий в Соединенных Штатах около двадцати лет, предоставил информацию бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, которая была использована в так называемом «досье Стила». В досье содержались, как выяснилось позже, большей частью фальшивые сведения о российских связях Дональда Трампа. «Досье» стало одним из поводом для начала российского расследования ФБР, в ходе которого изучались контакты Дональда Трампа и людей из его окружения с представителями России. Расследование закончилось, по большому счету, ничем, а в президентство Трампа прокурору Дарэму было дано указание выяснить были ли достаточные основания для начала российского расследования.
Игорь Данченко обвиняется по пяти пунктам. В 2017 году во время собеседований с агентами ФБР, изучавшими данные из «досье Стила», Данченко сообщил агентам ФБР, что глава Российско-американской торговой палаты рассказал ему, что во время президентской кампании 2016 года Трамп «сотрудничал» с режимом Владимира Путина. В действительности подобного разговора не было. Согласно обвинительному документу, Данченко скрыл от следователей, что часть информации, переданной им Стилу, он получил от функционера Демократической партии, близкого чете Клинтонов и участвовавшего в качестве волонтера в избирательной кампании Хиллари Клинтон. Информация о сексуальных эскападах Дональда Трампа во время его пребывания в отеле в Москве также поступила от Данченко, в разговорах с ФБР он утверждал, что она подтверждается разными источниками. Но в обвинительном заключении говорится, что его источники не передавали ему подобных данных.
Дача ложных показаний федеральным агентам является серьезным преступлением. Обвиняемому может грозить до пяти лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Коронавирус в Абхазии: 120 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 534 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 103 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1946 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 378 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27 170 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Багдаде в ходе протеста пострадали десятки человек
Десятки человек, включая полицейские, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели двух человек, но Минздрав эту информацию опроверг.
На улицы Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партий. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.
В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов, и продолжается подсчет голосов. В стране продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты.
В Колумбии задержан россиянин по подозрению в связях с джихадистами
В Колумбии задержан россиянин Владимир Таранец, который находился в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.
По словам Варгаса, россиянина задержали в аэропорту в Боготе. Он прилетел из Турции и собирался направиться в Гватемалу. Полиция Колумбии связалась с российской стороной для начала процесса экстрадиции.
Таранца объявили в международный розыск в 2013 году по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в составе «Исламского государства».
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