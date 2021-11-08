Абхазские власти установили побратимские отношения с Манагуа

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове в рамках визита в Никарагуа подписал соглашение об установлении побратимских отношений между Сухуми и городом Манагуа – столицей Никарагуа.

По информации пресс-службы абхазского ведомства, Кове встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой. Во встрече также приняли участие помощник президента Никарагуа Лауреано Ортега и мэр города Манагуа Рейна Руэда.

Абхазская делегация во главе с Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. В Никарагуа находится и югоосетинская делегация.

Выборы прошли 7 ноября. Еще до закрытия избирательных участков не было никаких сомнений в переизбрании действующего президента Даниэля Ортеги на четвертый срок подряд.

В последние месяцы власти Никарагуа поместили под стражу или домашний арест всех серьезных кандидатов. 39 критиков режима были задержаны, оппозиционные организации криминализованы или запрещены. Репрессиям подверглись и критически настроенные СМИ, пишет DW.

Президент США Джо Байден назвал президентские выборы в Никарагуа фарсом, обещав использовать все имеющиеся дипломатические и экономические средства, чтобы привлечь к ответственности президента Ортегу, его супругу и вице-президента Росарио Мурильо.