«Зеленые паспорта» уже давно надо было ввести в Грузии»

«Зеленые паспорта» для привитых и переболевших коронавирусом. Пользователи социальных сетей поделились своим мнением с «Эхо Кавказа» по поводу нововведения в Грузии, благодаря которому граждане смогут посещать объекты питания и развлекательные центры.

– Вы планируете получить «зеленый паспорт»?

Антон: Я считаю, что идея введения в Грузии «зеленых паспортов» очень хорошая. Понятно же, что процесс вакцинации в стране провалился, а без этого пандемию не побороть. Я думаю, этот документ станет отличным стимулом для людей, которые еще не привились, обезопасить себя и окружающих. Я вакцинировался, а значит, я смогу получить этот паспорт. Считаю, что программу нужно задействовать и как можно скорее, это способствует снижению количества инфицированных, и процесс вакцинации продвинется вперед.

Кетеван: Власти заставляют нас делать прививки и брать эти паспорта, чтобы пользоваться определенными услугами. Тем временем уже вся Грузия переболела этим недугом, я не вижу смысла в том, чтобы вводить какие-то паспорта. Я тоже перенесла ковид, но давно, если мне придется делать прививку, чтобы брать этот паспорт, я откажусь от него, мне кажется, что все это лишнее.

Гоча: Я считаю, что «зеленые паспорта» уже давно нужно было ввести в Грузии. У меня есть ковид-паспорт, я прививался, а значит, я получу и «зеленый паспорт». Я пока точно не знаю, какие преимущества будут у людей, получивших его, но считаю, что все должно быть очень строго, может, хоть это будет способствовать борьбе с пандемией. Особенно строго должно быть с посещением ресторанов и спортзалов, я считаю, ведь в таких заведениях существует большой риск заболеть, я, например, заболел после одного застолья. Это может стать хорошим стимулом для людей, не желающих делать прививку.

Като: То, что люди не хотят вакцинироваться, многие не решаются, это очень плохо отражается на общей картине, у нас очень высокая смертность. Поэтому, если такие мероприятия, решения координационного совета помогут как-то исправить ситуацию, то я приветствую такое решение. Кроме того, даже те, кто будет посещать театры, кинотеатры… когда будешь знать, что перед тобой сидит вакцинированный человек или с тестом на антиген, будешь чувствовать себя безопаснее. Потому эта инициатива у меня вызывает только положительные эмоции.

Михаил: Я думаю, что в Грузии не должны придумывать велосипед, а следовать примеру ведущих стран Европы и мира, ковид-паспорт во многих государствах уже апробированный метод борьбы с пандемией. Проблема в том, что у нас видят сложности не в принятии решений, а в их исполнении. Было бы хорошо, если бы программа действовала для всех одинаково, а то когда праздновать запрещали свадьбы, к примеру, некоторых людей и рестораны штрафовали за нарушение этой нормы, а представители правительства свободно проводили такие мероприятия. Я рад, что в Грузии не планируют вводить обязательную вакцинацию, и я приветствую идею ковид-паспортов.

Инга: Я не сторонник этого, я в прошлом году перенесла коронавирус. 10 дней я была в очень тяжелом состоянии, лежала в больнице в кислородной маске. А сейчас от меня потребуют привиться? Я не особо хочу этого. Я знаю, что людям, у которых повышенный холестерин, рискованно делать прививку. Я знаю, как плохо было нескольким таким людям после вакцины. Поэтому мне не нужен никакой «зеленый паспорт», я не знаю, что должно произойти, чтобы я привилась.