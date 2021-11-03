Спасение непривитых – дело рук привитых?

Эпидемиологическая ситуация в Грузии продолжает ухудшаться. За минувшие сутки в стране был зафиксирован самый высокий суточный показатель выявляемости с середины августа. Ковидом заболели еще 6024 человека. Власти тем временем заявляют, что вводить ограничения не планируют. Не планируют они и прислушаться к рекомендациям специалистов, которые выступают за обязательную вакцинацию для определенных групп граждан.

В Грузии пациентов с ковидом начнут лечить новыми препаратами моноклональных антител. Препаратов два. Один будет использоваться в случае с уже госпитализированными пациентами, входящими в определенные группы риска, чье состояние, предположительно, может ухудшиться, а второй предназначен для более легких больных.

«Вторая группа моноклональных (антител) показана сравнительно легким пациентам на раннем этапе заболевания. По большей части это будут пациенты, определенные в ковид-гостиницы, или те, кто лечится дома. Семейные врачи идентифицируют пациентов, в случае с которыми, ввиду возраста или сопутствующих заболеваний, высок риск ухудшения состояния», – сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, пока больничный сектор справляется с потоками пациентов. Однако число людей, попадающих в реанимационные отделения, растет. По данным на утро, их более 330.

«В течение нескольких последующих дней у нас еще будет возможность активно управлять потоками пациентов. Впрочем, естественно, это не может длиться бесконечно, и параллельно важно активизировать программу вакцинации. В реальности это единственный выход из ситуации», – заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.

Впрочем, какой-либо конкретики по поводу того, как именно реанимировать процесс вакцинации, от замминистра не прозвучало. По ее словам, все мероприятия, проводимые властями для повышения его темпов, в конечном счете дадут результат.

Однако в последнее время количество прививок колеблется всего в районе нескольких тысяч за сутки, а Минздрав при этом категорически отвергает идею введения обязательной вакцинации для различных групп. Замглавы ведомства считает, что популяризацией вакцинации могли бы заняться и сами граждане:

«Обязательная вакцинация сама по себе – и я это не раз говорила – это неправильный и неэтичный термин. В этом случае требования (специалистов) по поводу эпидемиологической безопасности будут отражены во введении ковид-паспортов, которые будут использоваться по соответствующим правилам. На сегодня привиты около миллиона человек. Если каждый из них поработает с еще одним человеком, чтобы убедить его в необходимости вакцинации, эпидемиологическая картина внушительно улучшится».

В то же время ответом на вопрос, когда ожидается внедрение системы ковид-паспортов, остается «в ближайшее время». Более открыто о том, почему власти медлят с введением паспортов, высказался Тенгиз Церцвадзе, глава инфекционной больницы Тбилиси, который поддерживает идею обязательной вакцинации.

«Ввести зеленые паспорта в Грузии не так просто. Вы видели, что в Италии из-за этого были митинги. Государству понадобились слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать людей, которые были против зеленых паспортов. В условиях поляризации и крайне напряженной политической обстановки, если бы наше руководство было вынуждено применить газ и водометы, вы представляете, какая негативная реакция последовала бы за этим у нас? Наша страна осторожно делает эти шаги, но сейчас настало время, когда другого пути уже нет».

В то же время Церцвадзе убежден, что в том, что процесс вакцинации застопорился, виноваты не власти, а люди, движимые определенными причинами:

«Я не знаю, что преобладает – скептицизм, антиваксерство или инертность, люди просто не считают нужным делать прививку. Сегодня ни в одной стране нет таких хороших условий для вакцинации, как в Грузии. И не надо говорить о нехватке информационной кампании. Большей информационной кампании, которая есть в Грузии, быть не может».

Вато Сургуладзе, представляющий партию «Лело», эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, считает, что заявление главы инфекционной больницы полностью оторвано от реальности. В то же время Минздрав, по его мнению, на сегодняшний день не способен пойти против решений, продиктованных интересами правящей партии:

«О какой информационной кампании может идти речь, если сама глава Минздрава говорит, что никого не касается, когда она сделает вторую прививку? Ничего не изменится, если то руководство Минздрава, которое руководит им сейчас, не уйдет. Я не говорю, что это должен быть я, – я лишь хочу сказать, что это должны быть новые люди, которые умеют управлять, обладают опытом, могут пойти против политических решений и обосновать (насколько неправильным было) то, что, к примеру, в июне вышел премьер-министр и отменил обязательное ношение масок. В понедельник в Канаде, где 75% населения прошли полный курс вакцинации, уволили три тысячи врачей и медсестер, которые не были привиты. Вот это и есть управление, не популистское или политическое, а реальная забота о будущем поколении».

При этом Вато Сургуладзе предполагает, что на фоне общественных волнений, вызванных политическими процессами, следует ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации.