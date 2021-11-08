Почему не будет революции?

Грузинская политика пошла на очередной круг: предвыборные страсти – не слишком честные выборы – рост напряженности – угрозы революции – акции протеста – выпуск пара – спад напряженности – признание очевидного – перенос всех процессов до следующих выборов.

Цикл практически не меняется и повторяется чуть ли не по дням и по часам. В нынешней ситуации есть отличие – голодающий Саакашвили в тюрьме, однако, судя по всему, на реальное положение это минимально влияет.

Сталкиваясь с одной и той же проблемой много лет подряд, оппозиционно настроенные граждане ищут выход и, что самое главное, – виноватых. После каждого неудачного цикла на головы оппозиционных лидеров льется ведро помоев: они и некомпетентные, и слабаки, и продавшиеся, и сливают протест, вместо того чтобы использовать его по назначению. После каждого митинга в соцсетях бурлят страсти: «Снова собрали народ, поболтали и разошлись? Эта оппозиция в сговоре с «мечтателями», поэтому от нее нет никакого толка». В общем, как по давней грузинской традиции, во всем виноват тренер.

В этой среде очень популярна идея революционного смещения правительства «Мечты», и считается, что для нее достаточно собрать на улице, скажем, 100 000 человек, и все решится своим ходом.

Собрать 100 000 на сегодняшний день невыполнимая задача, но даже не это самое главное. Даже то, что у власти есть свои сторонники, как минимум 40% населения, допустим, тоже можно игнорировать, но невозможно не учитывать опыт предыдущих революций как в Грузии, так и в мире, чтобы понять: в обозримом будущем оппозиция эту задачу не потянет. Если сегодня выпустить на свободу Саакашвили, даже он с этой задачей не справится. Все дело в том, что нынешние сторонники революции неправы фундаментально – они пытаются начать ее там, где надо заканчивать.

Вспомните 2003 год, октябрь-ноябрь. Классическая модель революции, при которой захват парламента и других государевых зданий, – не начало, а завершение процесса.

А началось все на местах. Шеварднадзевский «Союз граждан» постепенно терял реальные рычаги власти в целых регионах. Шеварднадзе еще был президентом, а его губернаторы уже падали с пьедесталов во всех регионах. Местное полицейское начальство бежало кто куда, местные чиновники попрятались по домам, и реальная власть была в руках оппозиции. В итоге юрисдикция «Союза граждан» ограничилась зданием парламента, куда 23 ноября пришли Миша со сторонниками, ткнули пальцем, и система полетела.

Представьте себе процесс наоборот: власть на местах в руках «Мечты», силовой аппарат сохраняет преданность, в общем, система стабильна, но в Тбилиси 10 тысяч человек захватили несколько полупустых зданий. Сколько они продержатся? Через пару дней революция совершенно точно будет подавлена.

Взятие парламента, МВД, и других учреждений – это не начало, это венец. В 2003 году была не одна крупная революция, а совокупность десятков маленьких революций, кульминацией которых стало 23 ноября в Тбилиси.

Ну, хорошо, не хватает вам примера собственного недавнего прошлого. Посмотрим по сторонам: Украина, 2014 год, Майдан… С чего началось свержение Януковича? С падения областных госадминистраций. Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, затем центр страны вышли из подчинения Партии регионов…

В Киеве майдан не начался – в Киеве он закончился. К тому, что не стоит забывать, что это была кровавая революция, – в самом Киеве погибли сотни человек, а затем на Востоке Украины началась война. Конечно гибридная, конечно, российско-украинская, но при этом нельзя игнорировать и внутреннюю составляющую – Россия Россией, но 25 000 граждан Украины взяли в руки оружие…

Хотим ли мы смены власти ценой масштабного кровопролития? Вопрос серьезный, и ответ вряд ли будет однозначно положительный.

Есть и другие примеры – революция в Румынии, тоже, кстати, совсем не мирная – более 1000 жертв. Думаете, она началась с большого митинга в Бухаресте? А вот и нет. Все началось с протестов в провинциальном городе Тимишоара, откуда кампания неподчинения покатилась по всей стране. В этом время столица спала мирным сном, а Чаушеску хватило наглости организовать митинг в свою поддержку, который, в итоге, с ним и покончил.

Был бы украинский Майдан результативным, если кроме маленькой площади в центре Киева вся остальная страна была в состоянии невозмутимого спокойствия? Или удалось бы румынам свергнуть свихнувшегося диктатора, если бы бунт начался в центре Бухареста при полном безразличии остальной части страны?

Вспомните еще эпизод собственной истории: 2009 год, власть Саакашвили, массовые митинги протеста, весь центр города перекрыт клетками. Помните? И в это время митингующие полностью блокировали здания парламента, правительства и других госучреждений… И что случилось? Система обвалилась? Ничего подобного. Спикер парламента продолжал свою работу как ни в чем не бывало, сидя в гостинице «Метехи». Орган власти не перестает быть органом власти даже сидя в отеле. Орган власти не перестает быть таковым, пока у него есть рычаги реального влияния.

Что ж, резюме таково: революция в Тбилиси не начинается, революция в Тбилиси заканчивается. Захват или блокирование правительственных зданий – это всего лишь кульминация, а не самоцель.

Власть «Мечты» в Тбилиси падет лишь после того, как ее не станет в Зугдиди, Кутаиси, Телави, Рустави, когда местные чинуши и полицейские попрячутся по домам в крупных столичных окраинах.

Произойдет это в том случае, если ненависть к «мечтателям» достигнет такого уровня, что им будут бить морды на улицах. Надо ли говорить, что нынешняя ситуация от этой реальность бесконечно далека?

Возможно крайне некомпетентное и агрессивное управление «Мечты» в конечном итоге приведет к этому результату, но будет это не завтра и не послезавтра. Возможно, с 2024 года процессы начнутся совсем в другом направлении, и «Мечта», лишившись 70%-го преимущества в парламенте, начнет постепенно терять власть по кусочкам.

Что будет завтра – никто не знает. Однозначно можно сказать лишь то, что в этом году революции не будет…

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