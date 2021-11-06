«Госпереворот» имени Саакашвили

«Единое национальное движение» с сегодняшнего дня планирует начать перманентные акции протеста в городе Рустави – рядом с тюрьмой, где содержится Михаил Саакашвили. В Службе госбезопасности заявили о готовящихся провокациях с целью насильственного свержения власти.

Акция протеста, организованная оппозицией перед зданием исправительного учреждения №12, где находится третий президент Грузии Михаил Саакашвили, началась с часовым опозданием. Причиной задержки послужил инцидент с установкой сцены. В ходе подготовки сегодняшней акции представители МВД изъяли у оппозиции часть аппаратуры. По словам правоохранителей, это произошло после того, как организаторы митинга отказались разворачивать сцену в другую сторону. В полиции объяснили требование перенести локацию необходимостью обеспечить безопасность. Организаторы считают иначе:

«С утра была попытка полиции помешать нам. Они сказали, что мы не сможем провести акцию здесь и чтобы мы разместили сцену в другом месте. Нам не дали времени и забрали нашу технику, мониторы. Место, которое они предлагают, неприемлемо для нас, и люди там поместиться не смогут. Мы все равно проведем акцию».

Действительно, несмотря на задержку, акция все же состоялась. Как заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, митинги будут носить бессрочных характер до тех пор, пока экс-президента не переведут в многофункциональную гражданскую клинику.

В преддверии сегодняшней акции протеста Служба государственной безопасности сообщила о планах некоторых оппозиционных партий дестабилизировать ситуацию в стране. По данным СГБ, кроме прочего, есть опасения, что будет разыгран сценарий ликвидации одного из лидеров оппозиции:

«Для обеспечения максимальной эскалации ситуации и организации различных провокационных действий планируется привлечь к акции бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы акции активно рассматривают возможность переманить на свою сторону отдельных сотрудников правоохранительных органов и даже возможность ликвидации одного из лидеров оппозиции», – заявил представитель Службы госбезопасности на экстренном брифинге.

Согласно оперативной информации, с сегодняшнего дня отдельные политические группы якобы планируют начать блокировку правительственных зданий: парламента, госканцелярии, администрации президента, Министерства юстиции и МВД. Кроме того, в СГБ уверены, что противники власти намерены перекрыть подъездные пути к пенитенциарным учреждениям. А на перманентные акции у руставского изолятора №12 планируется свезти сторонников Михаила Саакашвили из регионов. Сам же третий президент использует свое право на свидания, чтобы руководить процессом:

«Указанные действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили, который через людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении, дает директивы лидерам различных оппозиционных партий».

В Службе государственной безопасности в этой связи заявили, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом и будут «принимать меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом».

В оппозиции назвали заявления СГБ о планируемом свержении власти бредом. Оппоненты властей считают, что спецслужбы пытаются запугать их сторонников.

«Служба государственной безопасности превратилась в место для сплетен. Серьезно комментировать сплетни я не могу. В основном они сплетничают, доносят эти слухи до Бидзины, чтобы он мог спокойно спать», – заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

Его однопартиец Бачо Долидзе назвал заявление СГБ бессовестным, подчеркнув, что серьезнейшие обвинения не были подкреплены доказательствами.

«Они зафиксировали свое желание, заявили, что хотят задержать людей, которые борются с этим режимом, безо всяких доказательств, без фактов. Государственный институт ничем не отличается от желтой прессы… Уже несколько недель мы слушаем заявления, которые не подкреплены какими-либо доказательствами. Все эти заявления только ради того, чтобы выйти и посплетничать», – заявил Долидзе.

Схожего мнения придерживаются и те представители оппозиции, которые дистанцируются от Михаила Саакашвили.

«Я считаю, что Государственная служба безопасности просто пытается запугать людей и предупредить их, чтобы они не шли на митинг. Я знаю своих коллег-оппозиционеров, и они не так опасны, как описывает СГБ», – заявил лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.

В правительстве же считают риск реальным. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рекомендует судебный процесс над Михаилом Саакашвили проводить непосредственно в пенитенциарном учреждении №12. По словам министра, это должно быть сделано для обеспечения безопасности Михаила Саакашвили.

«Все мы слышали заявление Службы государственной безопасности, в котором говорилось, что, если Михаил Саакашвили будет вывезен из учреждения, не исключено, что процесс над ним будет сорван. Естественно, у нас тоже есть разного типа информация. Я имею в виду возможное убийство оппозиционеров и дестабилизация – много разных вещей, чего мы не допустим. Безопасность заключенного будет обеспечена. Что касается суда, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить справедливость, мы не намерены вмешиваться, но наша рекомендация состоит в том, чтобы суд проходил в 12-м учреждении, мы будем следить за тем, чтобы все необходимые юридические процедуры были соблюдены».

В правящей партии уже откликнулись на рекомендацию министра юстиции. Глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе не возражает, так как в предложении министра «присутствует логика». Тем временем, пока сторонники третьего президента собирались перед зданием его тюрьмы, сам Михаил Саакашвили перешел к радикальной форме протеста:

«С сегодняшнего утра, чтобы окончательно исключить любые спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов, витаминов, которые служили для поддержания жизненно важных функций организма».

Об этом говорится в очередном послании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Оно появилось на его страничке в соцсети Facebook.

«После 30 октября я действительно по рекомендации медицинского департамента тюрьмы, и убедившись, что это полностью отвечает протоколам голодовки, принял несколько бутылок сока. Я не принимаю никакой еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов консилиума и местных врачей, а по всему, что я принимаю, оформляется акт и ставится моя подпись», – говорится в обращении третьего президента.

Теперь, однако, по словам Саакашвили, он отказывается и от соков, и от витаминов.

«Это означает, что в любую минуту и максимум через несколько дней неизбежны тяжелые осложнения. Некоторые осложнения уже и так очевидны, и за последние дни администрации уже пришлось несколько раз вызывать специалистов извне», – сообщает Саакашвили.

По словам экс-президента, власти Грузии и поддерживающая их Москва хотят его смерти: «Цель Путина и Иванишвили – физически уничтожить меня, и они очень близки к этой цели», – уверяет Саакашвили.

5 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши.

Сегодня, после отказа Саакашвили от витаминов и соков медицинский департамент Особой пенитенциарной службы распространил заявление, в котором уверяет, что бывший глава государства находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное, основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. При этом в меддепартаменте настаивают, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, «в том числе принимаемые в жидком виде». В Особой пенитенциарной службе добавили, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет.