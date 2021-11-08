Саакашвили отказывается от лечения и продолжает голодовку в глданской тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда сегодня его перевели против его желания. Об этом журналистам сообщил представитель аппарата омбудсмена Грузии, который стал первым представителем официальной структуры, навестившим Саакашвили через несколько часов после его перевода из тюрьмы №12 в Рустави (в 30 км от Тбилиси) в больницу при тюрьме №18 в Глданском районе на окраине Тбилиси.

По словам сотрудника аппарата Народного защитника, Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Комментируя заявление министра юстиции Рати Брегадзе, который заявил, что Михаил Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления сотрудникам тюрьмы, представитель омбудсмена пояснил, что Саакашвили вывели из автомобиля и поместили в палату «с применением силы».

Один из адвокатов Саакашвили, основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Мелия сегодня заявил, что экс-президент, возможно, был избит во время перевода в глданскую тюрьму.

Сотрудник аппарата омбудсмена разъяснил, что «в знак протеста против перевода в глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили». По его словам, «его за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру». Он отметил, что во время посещения Саакашвили «не заметил на нем следов физических повреждений». По его словам, аппарат Народного защитника «проводит мониторинг и запросил информацию по этому факту».

Также аппарат омбудсмена изучит, является ли актом психологического воздействия выкрики и ругательства заключенных во время перевода Саакашвили в камеру – это представитель Народного защитника подтвердил, отвечая на вопросы журналистов.